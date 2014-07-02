Manguera de aspiración, por metro

Manguera en espiral resistente al vacío. Por metros, para adaptar a la longitud deseada. En combinación con las piezas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se puede emplear como kit de aspiración individual.

Características y ventajas
Disponible por metros
  • La longitud de la manguera puede cortarse individualmente. Puede utilizarse en combinación con los elementos de conexión y los filtros de aspiración como accesorios para aspiración individuales.
Manguera en espiral resistente al vacío
  • Manguera flexible para transportar y aspirar agua.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 25
Diámetro 1″
Color negro
Peso (kg) 5,6
Peso (con embalaje) (kg) 5,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 470 x 470 x 200
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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