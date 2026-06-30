Paño de microfibra para WV, para exteriores
Perfecto para ventanas exteriores: el paño de microfibras Outdoor con autofijación y múltiples fibras abrasivas. Incl. rascador para suciedad resistente.
Gracias al sistema con cintas de sujeción, el paño de microfibra puede cambiarse y fijarse con total facilidad a la botella pulverizadora. Dado que contiene muchas fibras abrasivas, la esponja es apropiada sobre todo para la limpieza de las ventanas exteriores. El rascador de suciedad incluido permite eliminar incluso la suciedad más resistente de los cristales de las ventanas.
Características y ventajas
Paño de microfibra para el exterior
- Para ventanas limpias sin marcas.
Fijación con sistema de cintas de sujeción
- Gracias a la fijación con cintas de sujeción es posible cambiar de forma sencilla y rápida el paño de microfibra.
Rascador de suciedad
Apto para kit adicional de botella pulverizadora WV (2.633-129.0)
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Composición de la fibra textil
|70 % poliéster; 30 % poliamida
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|70 x 275 x 30
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Baldosas
- Espejos
- Suciedad resistente