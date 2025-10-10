La prolongación de la manguera de alta presión, de 7,5 m de largo, es idónea para conectarse al modelo de pistola «Best». La prolongación conecta la pistola equipada con acoplamiento de acción rápida Quick Connect con la manguera de alta presión, aumentando así el radio de acción. La prolongación de la manguera de alta presión está equipada con una conexión de latón estable, está reforzada con trenzado textil y cuenta con una protección contra flexiones. La manguera soporta presiones de hasta 160 bar y temperaturas de hasta 60 °C. También se puede utilizar sin problemas con detergentes. Adecuada para todos los equipos de las clases de la K3 a la K7 a partir de 2008.