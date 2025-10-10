Tubo de aspiración de prolongación

Práctica prolongación del tubo de aspiración para un mayor alcance. El tubo de aspiración tiene una longitud de 0,5 m y un diámetro nominal de 35 mm.

Práctico tubo de aspiración de prolongación para un mayor radio de acción. La prolongación del tubo de aspiración está especialmente recomendada para su uso en lugares de difícil acceso, como techos altos. El tubo de aspiración tiene una longitud de 0,5 m y un diámetro nominal de 35 mm.

Características y ventajas
Apta para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Indicado para los lugares de difícil acceso, como techos altos, pozos de luz profundos, etc.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 480 x 40 x 40
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Techos altos
  • Pozos de luz
