Tubo plano con abrazadera para tubo flex
Características y ventajas
Manguera plana
- Como se puede enrollar en plano, ocupa muy poco espacio. En comparación con una manguera de bombeo estándar, se ahorra un 40 % de peso y un 90 % de volumen.
Manguera plana flexible de PVC y revestimiento textil con abrazadera galvanizada para mangueras 25-40 mm.
- Especialmente recomendada para la evacuación de agua en inundaciones.
Abrazadera galvanizada para mangueras
- Gracias al material utilizado, la abrazadera para mangueras no se oxida y así se garantiza una larga vida útil.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|1″
|Longitud de la manguera (m)
|10
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|2,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 260 x 46
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares