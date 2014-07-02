Barrido cinco veces más rápido que con la escoba: es posible gracias a la S 650 cómoda y cuidadosa con la espalda. La barredora a prueba de roturas y corrosión cuenta con un potente cepillo cilíndrico de barrido y dos cepillos laterales para un ancho de barrido de 650 mm en total. Su uso vale la pena ya a partir de los 40 m² de superficie. El equipo transporta la suciedad directamente al depósito para la suciedad de 16 l y convence por sus excelentes resultados de limpieza. La robusta barredora es fácil de manejar y extremadamente maniobrable. Las cerdas extralargas de los cepillos laterales garantizan una limpieza en profundidad hasta el borde. El asa de empuje doblemente regulable en altura con asa térmica se puede ajustar a la estatura del usuario y puede plegarse completamente según las necesidades, para un almacenaje vertical ocupando poco espacio. El depósito de suciedad se extrae de forma fácil y el vaciado se realiza sin contacto con la suciedad.