Barredora manual S 650

La S 650 es una barredora con 650 mm de ancho de barrido y dos cepillos laterales para lograr una limpieza meticulosa hasta el borde. Ideal para superficies a partir de 40 m². Con depósito para la suciedad de 16 l.

Barrido cinco veces más rápido que con la escoba: es posible gracias a la S 650 cómoda y cuidadosa con la espalda. La barredora a prueba de roturas y corrosión cuenta con un potente cepillo cilíndrico de barrido y dos cepillos laterales para un ancho de barrido de 650 mm en total. Su uso vale la pena ya a partir de los 40 m² de superficie. El equipo transporta la suciedad directamente al depósito para la suciedad de 16 l y convence por sus excelentes resultados de limpieza. La robusta barredora es fácil de manejar y extremadamente maniobrable. Las cerdas extralargas de los cepillos laterales garantizan una limpieza en profundidad hasta el borde. El asa de empuje doblemente regulable en altura con asa térmica se puede ajustar a la estatura del usuario y puede plegarse completamente según las necesidades, para un almacenaje vertical ocupando poco espacio. El depósito de suciedad se extrae de forma fácil y el vaciado se realiza sin contacto con la suciedad.

Características y ventajas
Dos cepillos laterales (S 650)
Dos cepillos laterales (S 650)
Mayor flexibilidad con dos cepillos laterales. Las largas cerdas proporcionan una limpieza a fondo incluso de los bordes.
Sin entrar en contacto con la suciedad
Sin entrar en contacto con la suciedad
Cómodo depósito para la suciedad: la suciedad va a parar directamente al depósito que puede extraerse y vaciarse de forma sencilla.
Almacenamiento en poco espacio
Almacenamiento en poco espacio
Con el asa de empuje plegable, la barredora puede colocarse verticalmente, por lo que ocupa poco espacio.
Asa de empuje ajustable con cómoda empuñadura
  • Con revestimiento térmico (S 650) y altura ajustable (una extensión, dos ajustes de ángulo). Para un barrido no agresivo para la espalda.
Depósito para la suciedad que se aguanta solo
  • El depósito para la suciedad se puede extraer fácilmente y está construido de modo que se puede colocar de forma segura.
Asa de transporte cómoda
  • La barredora puede transportarse de forma sencilla.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho útil con cepillos laterales (mm) 650
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 1800
Carcasa / bastidor Plástico/plástico
Depósito de suciedad (l) 16
Recomendado para superficies a partir de (m²) 40
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 9,7
Peso, listo para el uso (kg) 9,7
Peso con embalaje incluido (kg) 11,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 690 x 670 x 930

Scope of supply

  • Cepillos laterales: 2 Unidad(es)

Equipamiento

  • Asa de empuje ergonómica
  • Asa de empuje regulable en altura de dos tramos
  • Posición de almacenaje
  • Depósito para la suciedad que se aguanta solo
Videos
Campos de aplicación
  • Superficies en casa y el jardín
  • Superficies pequeñas y medianas
Accesorios
