Hidrolimpiadora G 3200 Q
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (bar)
|220
|Caudal (l/min)
|9,8
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Fabricante del motor
|Kärcher
|Tipo de motor
|G200FA
|Cilindrada (cc³)
|196
|Color
|antracita
|Peso con embalaje incluido (kg)
|35,5
|Peso sin accesorios (kg)
|29
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|570 x 500 x 1000
Scope of supply
- Manguera de alta presión: 7.62 m
- Pistola de pulverización manual con seguro para niños
- Lanza pulverizadora con adaptador Quick Connect (galvanizado)
- Soporte integrado de mangueras, de pistolas de pulverización manual y de lanzas pulverizadoras
- Manguera de detergente: con filtro
- Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 15°
- Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 25°
- Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 40°
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Accesorios
Find parts
