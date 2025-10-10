Hidrolimpiadora G 3200 Q

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión (bar) 220
Caudal (l/min) 9,8
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Fabricante del motor Kärcher
Tipo de motor G200FA
Cilindrada (cc³) 196
Color antracita
Peso con embalaje incluido (kg) 35,5
Peso sin accesorios (kg) 29
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 570 x 500 x 1000

Scope of supply

  • Manguera de alta presión: 7.62 m
  • Pistola de pulverización manual con seguro para niños
  • Lanza pulverizadora con adaptador Quick Connect (galvanizado)
  • Soporte integrado de mangueras, de pistolas de pulverización manual y de lanzas pulverizadoras
  • Manguera de detergente: con filtro
  • Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 15°
  • Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 25°
  • Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 40°
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.