Dispensador de agua WPD 100
Power Save
El modo Power Save debería estar activado siempre.
- El tiempo de servicio del WPD 100 puede ajustarse de manera individual.
- Durante los días sin uso (por ejemplo, durante el fin de semana o por la noche), el equipo ofrece servicio solo con la energía mínima (< 1 vatio).
- Esto ayuda a ahorrar energía.
Limpieza de las rejillas de ventilación
Las rejillas de ventilación que se encuentran en la parte trasera del dispensador de agua deberían limpiarse regularmente.
Esto garantiza el correcto funcionamiento de todos los componentes del equipo del dispensador de agua.
Se previene el sobrecalentamiento innecesario de los componentes.
El WPD funciona de la manera más eficiente con una alimentación de aire óptima.
Esto ayuda a ahorrar energía.
Recipientes para beber reutilizables
Utilice recipientes para beber reutilizables en lugar de recipientes para beber de un solo uso por respeto al medio ambiente.
- Kärcher le ofrece exclusivamente botellas para beber de plástico trifenilmetano sin BPA (bisfenol A), peligroso para la salud, de modo que puede disfrutar de su agua sin plastificantes dañinos.
- Para la oficina, lo más adecuado es una garrafa de cristal.
- Las garrafas de diseño Eva Solo de cristal se suelen utilizar para reuniones.
Uso de botellas de CO₂
- En los dispensadores de agua que ofrecen agua carbónica, siempre debería elegirse la botella de CO₂ más grande (10 kg). Esto tiene muchas ventajas:
- Hay que cambiar la botella de CO₂ con menor frecuencia.
- Con esto se evitan costes de transporte adicionales innecesarios.
- El WPD puede estar en servicio durante más tiempo sin ninguna interrupción debida al cambio de botella de CO₂.
- No se producen servicios innecesarios
Product Carbon Footprint
- Cada consumo de energía deja huellas en forma de CO₂, la llamada «Product Carbon Footprint» (PCF) o huella de CO₂.
- Con el uso del WPD 100 de Kärcher, hace una importante contribución a la protección del medio ambiente.
- No se emplea ninguna energía en la producción, el transporte y la limpieza de botellas y garrafas.
- Se reducen las emisiones de CO₂ asociadas.
- En comparación, la huella de carbono del WPD 100 es tan solo una sexta parte de la huella del agua de garrafas y menor de una décima parte de la huella de las máquinas expendedoras de botellas.
Power Save
El modo Power Save debería estar activado siempre.
- El tiempo de servicio del WPD 100 puede ajustarse de manera individual.
- Durante los días sin uso (por ejemplo, durante el fin de semana o por la noche), el equipo ofrece servicio solo con la energía mínima (< 1 vatio).
- Esto ayuda a ahorrar energía.
Product Carbon Footprint
- Cada consumo de energía deja huellas en forma de CO₂, la llamada «Product Carbon Footprint» (PCF) o huella de CO₂.
- Con el uso del WPD 100 de Kärcher, hace una importante contribución a la protección del medio ambiente.
- No se emplea ninguna energía en la producción, el transporte y la limpieza de botellas y garrafas.
- Se reducen las emisiones de CO₂ asociadas.
- En comparación, la huella de carbono del WPD 100 es tan solo una sexta parte de la huella del agua de garrafas y menor de una décima parte de la huella de las máquinas expendedoras de botellas.
Recipientes para beber reutilizables
Utilice recipientes para beber reutilizables en lugar de recipientes para beber de un solo uso por respeto al medio ambiente.
- Kärcher le ofrece exclusivamente botellas para beber de plástico trifenilmetano sin BPA (bisfenol A), peligroso para la salud, de modo que puede disfrutar de su agua sin plastificantes dañinos.
- Para la oficina, lo más adecuado es una garrafa de cristal.
- Las garrafas de diseño Eva Solo de cristal se suelen utilizar para reuniones.
Limpieza de las rejillas de ventilación
Las rejillas de ventilación que se encuentran en la parte trasera del dispensador de agua deberían limpiarse regularmente.
Esto garantiza el correcto funcionamiento de todos los componentes del equipo del dispensador de agua.
Se previene el sobrecalentamiento innecesario de los componentes.
El WPD funciona de la manera más eficiente con una alimentación de aire óptima.
Esto ayuda a ahorrar energía.
Uso de botellas de CO₂
En los dispensadores de agua que ofrecen agua carbónica, siempre debería elegirse la botella de CO₂ más grande (10 kg). Esto tiene muchas ventajas:
- Hay que cambiar la botella de CO₂ con menor frecuencia.
- Con esto se evitan costes de transporte adicionales innecesarios.
- El WPD puede estar en servicio durante más tiempo sin ninguna interrupción debida al cambio de botella de CO₂.
- No se producen servicios innecesarios.