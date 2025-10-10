Lava-aspiradora Puzzi 8/1

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de aire (l/s) 31
Vacío (mbar) 170
Máx. potencia de la turbina/bomba (W) 1700
Capacidad del depósito de agua limpia (l) 4
Capacidad del depósito de agua sucia (l) 20
Material del depósito Acero inoxidable
Nivel de presión acústica (dB/A) 90 - 73
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 127 / 50
Caudal de pulverización (l/min) 1
Presión de pulverización (bar) 2,8
Cable de conexión (m) 5
Peso sin accesorios (kg) 6,5
Peso con embalaje incluido (kg) 10
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 373 x 339 x 524
