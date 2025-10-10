Sopladora-secadora AB 84
Características y ventajas
Empuñadura plegable
- El ventilador de aire es fácil de transportar gracias a las ruedas y al asa de empuje.
Tiempo de secado más corto
- El ventilador de aire AB 84 acorta el tiempo de secado de las alfombras limpiadas por pulverización y aspiración combinadas o con champú hasta en un 40 %.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Niveles de velocidad
|3
|Volumen de aire (posición 1 / 2 / 3) (m³/min)
|56 / 70 / 84
|Velocidad del ventilador (posición 1 / 2 / 3) (rpm)
|1050 / 1350 / 700
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 700
|Longitud del cable (m)
|10
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|17,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|580 x 410 x 550
Scope of supply
- Chasis
Equipamiento
- Clase de protección: II
- Robusta carcasa de plástico
- Empuñadura: abatible
- Asa de transporte ergonómica
- Soporte integrado para el cable de conexión
- Soporte para sujetar alfombras
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.