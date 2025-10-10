Sopladora-secadora AB 84

Características y ventajas
Empuñadura plegable
  • El ventilador de aire es fácil de transportar gracias a las ruedas y al asa de empuje.
Tiempo de secado más corto
  • El ventilador de aire AB 84 acorta el tiempo de secado de las alfombras limpiadas por pulverización y aspiración combinadas o con champú hasta en un 40 %.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Niveles de velocidad 3
Volumen de aire (posición 1 / 2 / 3) (m³/min) 56 / 70 / 84
Velocidad del ventilador (posición 1 / 2 / 3) (rpm) 1050 / 1350 / 700
Capacidad de absorción (W) máx. 700
Longitud del cable (m) 10
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 17,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 580 x 410 x 550

Scope of supply

  • Chasis

Equipamiento

  • Clase de protección: II
  • Robusta carcasa de plástico
  • Empuñadura: abatible
  • Asa de transporte ergonómica
  • Soporte integrado para el cable de conexión
  • Soporte para sujetar alfombras
