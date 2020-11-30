AKKUMULÁTOROS HAMU- ÉS SZÁRAZPORSZÍVÓK

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Nincs kábel, nincsenek korlátok: ez a Kärcher AD 2 akkumulátoros hamuporszívó

Hogy a kandalló melletti romantikus estéből vagy a baráti grillezésekből csak a szép emlékek maradjanak: íme a sokoldalú Kärcher vezeték nélküli hamu- és szárazporszívó, az AD 2 Battery. A grillezőknél, kandallóknál bevált készülék már mobil formában is elérhető. Az AD 2 Battery a 18 V-os Kärcher Battery Power platform része, ami lehetővé teszi a hamu biztonságos eltávolítását kusza kábelek és szennyeződések nélkül. A Kärcher ReBoost szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a teljes szívóerő egy gombnyomással helyreáll, még finom hamu felszívása esetén is.