AKKUMULÁTOROS HAMU- ÉS SZÁRAZPORSZÍVÓK
Megérkezett a Kärcher vezeték nélküli hamuporszívó! 18 V-os Kärcher cserélhető akkumulátorral. A Kärcher ReBoost szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a hosszan tartó szívóerővel korlátlan a hamu elszívása. Kényelmesen távolíthatod el vele el a hideg hamut a grillről vagy a kandallóból.
Alkalmazása
Nincs kábel, nincsenek korlátok: ez a Kärcher AD 2 akkumulátoros hamuporszívó
Hogy a kandalló melletti romantikus estéből vagy a baráti grillezésekből csak a szép emlékek maradjanak: íme a sokoldalú Kärcher vezeték nélküli hamu- és szárazporszívó, az AD 2 Battery. A grillezőknél, kandallóknál bevált készülék már mobil formában is elérhető. Az AD 2 Battery a 18 V-os Kärcher Battery Power platform része, ami lehetővé teszi a hamu biztonságos eltávolítását kusza kábelek és szennyeződések nélkül. A Kärcher ReBoost szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a teljes szívóerő egy gombnyomással helyreáll, még finom hamu felszívása esetén is.
Könnyedén távolítja el a hideg hamut a faszéngrillből: a 18 V-os cserélhető akkumulátornak köszönhetően nincs szükség hosszabbító kábelekre.
Kényelmesen kiporszívózható a kandalló a Kärcher ReBoost szűrőtisztó rendszer hosszan tartó szívóteljesítményének köszönhetően.
Sokoldalúan bevethető a házban és annak környékén a száraz szennyeződések eltávolítására.
Bárhol, bármikor használatra kész a Kärcher Battery Power platform erős 18 V-os cserélhető akkumulátorának köszönhetően.
Funkciók
Az olyan okos funkcióknak köszönhetően, mint a ReBoost szűrőtisztító technológia és az égésgátló anyagok használata, az akkus hamuporszívó semmi kívánnivalót nem hagy maga után, és pillanatok alatt eltávolítja a hideg hamut.