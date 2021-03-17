GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A SMART CONTROL TEMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN
Üzembe helyezés
Aktiváld Bluetooth -t. Csatlakoztasd a magas nyomású mosót az áramforráshoz. Ezzel egyidőben nyomd meg a + és a – gombokat az pisztolyon található Samrt Control felületen, amíg a jelek megjelennek a pisztolyon.
Hogyan hozható létre a Bluetooth kapcsolat a pisztoly Smart Control felülete és az okostelefonom között?
Aktiváld a Bluetooth-t az okostelefonodon, majd tartsd lenyomva a – gombot a pisztolyon. Amikor a pisztolyon található Bluetooth jel már nem villog, hanem folyamatosan látható, a kapcsolat sikeresen létrejött.
Alkalmazás és kapcsolat
Nem, a magasnyomású mosó a pisztolyról közvetlenül is üzemeltethető, az alkalmazás nélkül is.
A magasnyomású mosóknak nincs kapcsolata a hangvezérlő rendszerekkel.
Igen, egy készülék többször is regisztrálható, így több felhasználó tudja működtetni saját okostelefonjáról.
A magasnyomású mosó egyszerre maximum 5 különböző Bluetooth eszközt tud megjegyezni és automatikusan újra csatlakozni hozzájuk.
Az alkalmazás és a készülék közötti kapcsolat Bluetooth-on keresztül jön létre. A pisztoly és a készülék közötti kapcsolat standard 868 MHz rádiófrekvencián működik.
A pisztoly kijelzőjén a rádió és a Bluetooth szimbólumok folyamatosan világítanak, és nem villognak.
Termék és hardver
A K 4, K 5 és a K 7 modellek integrált szívómechanizmussal rendelkeznek, ezáltal alkalmasak a szivattyúzásra alternatív vízforrásokból. Ehhez szükség van a szűrővel ellátott szívótömlőre is (rendelés szám: 2.643-100.0).
Csatlakoztasd a szívótömlőt a készülékhez a vízellátásnál. Tedd a másik felét a vízfenékbe. Csatlakoztasd a magasnyomású tömlőt a készülékhez. A készülék bekapcsolása előtt távolítsd el a szórófejet a pisztolyról. Nyomd le a kapcsolót a pisztolyon, hogy az nyitva legyen, majd kapcsold be a készüléket. Ily módon a készülékben lévő levegő ki tud szabadulni, a magasnyomású mosó pedig elkezdi felszívni a vizet. A készüléket nem szabad a csapolási pont felett több mint 0.5 méteres távolságban elhelyezni.
Nem. Ez a funkció csak Compact sorozat készülékeinél elérhető.
Igen, ez lehetséges. Szállítás előtt célszerű vízálló fóliát tenni a készülék alá.
A Kärcher magasnyomású mosók akár 40 °C-os bemeneti vízhőmérsékleten is képesek üzemelni.
A készüléknek 30 másodperces, ún. „bemelegítő fázisra” van szüksége ahhoz, hogy a Boost mód elérhető legyen. Alternatív megoldás: Kérjük, ellenőrizd a víz hőmérsékletét; A Boost mód csak akkor aktiválható, ha a motor hőmérséklete alacsony.
Felhasználási területek és tippek
A magasnyomású mosóban elektromos szivattyú működik, amely sokszorosára növeli a víznyomást ─ akár 195 bar-ig. Ennél a nyomásnál a víz a magasnyomású tömlőn keresztül egy szórószárba kerül, ahol egy fúvókán át éles, fókuszált sugárként kerül ki, és ezáltal jelentős tisztítóerőt képez. Amennyiben a kézi pisztolyt nem működtetik, a szivattyú automatikusan kikapcsol. Ezáltal a tisztítást gyorsabban végezheti el, mint a hagyományos módszerekkel, mindezt alacsony vízfogyasztás mellett.
Modelltől függően, a Kärcher magasnyomású mosói háztartási tisztítóinak áramlási sebessége 230 és 600 l/óra (összehasonlításképpen: óránként kb. 3,500 liter víz folyik át egy kerti tömlőn.). A magasnyomású mosó kíméli a pénztárcánkat és a környezetünket is.
A Kärcher 12 és 40 cm közötti távolságot javasol tartani a tisztítandó tárgytól.
Ellenőrizd a vezeték nélküli és Bluetooth kapcsolatot a pisztoly kijelzőjén. Párosítsd újra a pisztolyt, amennyiben az ikonok közül valamelyik vagy mindkettő villog, vagy nem jelenik meg.
Tartozékok és tisztítószerek
Nem. A tisztítószer forráspontja jóval meghaladja azt a hőmérsékletet, amelynek a tisztítószer ki van téve rendeltetésszerű használat és tárolás mellett.
A készülékhez megfelelő kiegészítőket megtalálod a kaercher.hu-on a tartozékkeresőnkben, a webshopon vagy szaküzleteinkben.
A Kärcher tisztítószerek nem károsak a környezetre, emberekre, állatokra, ennek ellenére kifejezetten nem ajánljuk, hogy koncentrált vagy akár higított formában bárki igyon belőlük.
A Kärcher tisztítószerek környezetbarátak, biológiailag lebomlóak, és speciálisan a saját termékeinkhez lettek kifejlesztve. Más tisztítószer márkák tisztító hatékonyságát nem tudjuk biztosítani. Soha ne használjon fehérítőt magasnyomású mosóval!
Ápolás és karbantartás
Két darab AAA elemre lesz szükséged. Nyomd a csúszkát a pisztoly fedelének jobb és bal oldalán, amíg az elemrekesz ki nem nyílik.
Megfelelő használat esetén, a Kärcher magasnyomású mosói nem igényelnek karbantartást.
Alkatrészeket a Kärcher weboldalánán keresztül, illetve a hivatalos kereskedésekben lehet megvásárolni.
Válaszd le a készüléket a vízellátásról. Kapcsold be a készüléket, és tartsd lenyomva a pisztolyon lévő gombot, amíg már több víz nem jön ki a készülékből. Kapcsold ki a készüléket, majd a tartozékokat, a magasnyomású tömlőt és a kábeleket a készülékre helyezve tárold őket. A téli időszakban a készüléket a külső hőmérséklettől védett helyen kell tárolni.
A magasnyomású mosót száraz, hidegtől védett helyen, pl. garázsban kell tárolni. Tisztítást követően a készüléket ki kell kapcsolni, és a magasnyomású pisztolyból le kell engedni a vizet a pisztoly eltávolításával a készülékről. A szórófejeket, magasnyomású tömlőt és a kábelt a készülékre kell helyezni.
Kézzel csavard le a vízcsatlakozót a készülékről, egy lapos végű fogó segítségével húzd ki belőle a szűrőt, majd folyó víz alatt tisztítsd meg. Ezután helyezd vissza a szűrőt, és csavard vissza a vízcsatlakozót.
Hibaelhárítás
A Kärcher a vásárlástól számítva 2 év garanciát vállal az anyag- és gyártási hibák fedezésére. A vásárlás igazolása garanciális tanúsítványként szolgál. Felhívjuk figyelmedet arra, hogy a garancia érvényét veszti, amennyiben a készüléket nem rendeltetésszerű célokra használod (pl. otthoni és kerti eszköz kereskedelmi felhasználása), illetve ha a készüléket felnyitod vagy saját magad próbálod megjavítani.
Küldd el online javítási megrendelésed az alábbi néhány lépésben:
- Regisztrálj a > myKärcher ügyfélportálon.
- Töltsd ki az online javítási megrendelést; az alábbi információkat kell megadnod a részünkre:
A készüléked adatai
A jótállásod adatai: Amennyiben a javítás a garanciaidőn túl történik, a javítás költségét azonnal megmutatjuk (egyértelmű eset).
- Nyomtasd ki a javítási dokumentumokat, és küldd el részünkre a meghibásodott készülékkel együtt. Választhatsz, hogy igénybe veszed-e kényelmes begyüjtő szolgáltatásunkat vagy leadod a csomagot a legközelebbi GLS csomagponton.
Rendszeres állapotfrissítéseket kapsz a javításról a myKärcher ügyfélportálon kersztül.
Felveheted a kapcsolatot a hivatalos szervizpartnerek egyikével is, akik országszerte a rendelkezésedre állnak. A szervizpartner megvizsgálja a készülékedet, és tájékoztat a javítás költségeiről. Szervizpartnerek javítási költségei eltérhetnek az általunk szabott áraktól.
> Keress szervipartnert
Kérjük jelöld meg a “Home & Garden”-t, majd a “Szerviz”-t.
> További információ, valamint egyértelmű esetek és jótállási feltételek
Kapcsold be a készüléket, és távolítsd el róla a pisztolyt; a készüléknek így el kellene indulnia. Amennyiben ez nem történik meg, ellenőrizd, hogy a típustáblán megadott feszültség megegyezik-e az áramforrás feszültségével. Alternatív megoldásként ellenőrizd,hogy a hálózati csatlakozó nem sérült-e. Hosszabb használatot követően a motor túlmelegedhet, és szüksége lehet egy 60 perces lehűlési szakaszra.
Feszültségesés következhet be gyenge hálózat vagy hosszabbító kábel használata esetén. Megoldás: Bekapcsoláskor először a pisztolyon lévő gombot nyomd le, majd ezt követően kapcsold be a készüléket.
Ennek a problémának az alábbi 4 oka lehet:
- A készülék túl kevés vizet kap: Ebben az esetben ellenőrizd a vízellátást.
- A vízszűrő elszennyeződése: Tisztítsd meg a szűrőt.
- Levegő került a készülékbe: Kapcsold be a készüléket szórófej csatlakoztatása nélkül maximum 2 percre, ezt követően nyomd meg a magasnyomású pisztolyt, és várj, amíg a víz buborékok nélkül távozik a magasnyomású pisztolyból. Ezután csatlakoztasd a szórófejet.
- Szivattyúzás során vedd figyelembe a maximális szívási magasságot (lásd a „Műszaki adatok” felezetet a kezelési útmutatóban).
Csatlakoztasd le a szórófejet a pisztolyról, és öblítsd át csapvízzel; lerakódhatott benne szennyeződés. Alternatív megoldásként tisztítsd meg a szórófejben lévő fúvókát egy vékony tű segítségével.
A készülék műszaki okokból kis mennyiségben szivárog. Amennyiben a szivárgás nagyobb mértékű, kérj segítséget a hivatalos Ügyfélszolgálatunkon.
Kérjük ellenőrizd az elemek töltöttségi állapotát. Alternatív megoldásként párosítsd újra a magasnyomású tisztítót; lásd GYIK "Hogyan párosíthatom a pisztolyt a készülékkel?".
Csatlakoztasd le a készüléket a hálózatról legalább 60 másodpercre, majd indítsd újra a párosítást a pisztolyon; lásd GYIK "Hogyan párosíthatom a pisztolyt a készülékkel?".
Ellenőrizd, hogy az álatalad használt víz tiszta-e, és hogy a magasnyomású mosó elegendő vízhez jut-e. Alternatív megoldásként ellenőrizd, hogy a beépített vízszűrő nincs-e eltömődve.
Távolítsd el, tisztítsd meg, majd helyezd vissza a kerekeket. Ha ez nem segít, ellenőrizd, hogy a keréktartó bármely része nem sérült-e.
Ellenőrizd, hogy a pisztoly akkumulátora lemerült-e. Ha ez nem segít, lépj kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
A készüléket azonnal kapcsold ki, és vedd fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
Kapcsold ki a készüléket, és vedd fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
A K 2 és K 3 modelleknél a teleszkópos fogantyú egyszerűen behelyezhető. A K 4, K 5 és K 7 modellek esetében kérjük vedd fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
Fordítsd a 3 az 1-ben Multi Jet szórófejet "MIX" tisztítószer fúvóka állásba. Ellenőrizd továbbá, hogy a Plug ‘n’ Clean tisztítószer palackja megfelelően illeszkedik-e nyílással lefelé a tisztítószer csatlakozóhoz.