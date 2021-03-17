GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A SMART CONTROL TEMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN

A K 4, K 5 és a K 7 modellek integrált szívómechanizmussal rendelkeznek, ezáltal alkalmasak a szivattyúzásra alternatív vízforrásokból. Ehhez szükség van a szűrővel ellátott szívótömlőre is (rendelés szám: 2.643-100.0).

Csatlakoztasd a szívótömlőt a készülékhez a vízellátásnál. Tedd a másik felét a vízfenékbe. Csatlakoztasd a magasnyomású tömlőt a készülékhez. A készülék bekapcsolása előtt távolítsd el a szórófejet a pisztolyról. Nyomd le a kapcsolót a pisztolyon, hogy az nyitva legyen, majd kapcsold be a készüléket. Ily módon a készülékben lévő levegő ki tud szabadulni, a magasnyomású mosó pedig elkezdi felszívni a vizet. A készüléket nem szabad a csapolási pont felett több mint 0.5 méteres távolságban elhelyezni.