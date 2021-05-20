Magasnyomású mosó tartozékok
Ideális segítség az otthonodban, valamennyi kihíváshoz: a Kärcher tartozékokkal precízen és kényelmesen bővítheted a magasnyomású mosód alkalmazásának lehetőségeit.
Legyen minden újra WOW, és WOW és WOW.
Engedd szabadjára a magasnyomású mosódban rejlő lehetőségeket a megfelelő kiegészítők segítségével. Legyen szó bármilyen kihívásról a tisztítás során, számodra, a magasnyomású mosód és a megfelelő kiegészítők számára nem létezik túl magas fal, túl eldugott sarok és túl makacs szennyeződés. Fedezd fel a teljes választékot és a hozzájuk kapcsolódó számtalan alkalmazási lehetőséget!
Autók, motorok és társaik tisztítása
Tisztítsd meg az autódat úgy, mint egy profi: a habosítástól, a mosószer egyenletes eloszlásán át, a sokféle puha mosókefe használata a fényezett felületek kíméletes tisztítása érdekében, egészen a szennyeződések a keréktárcsák mélyedéseiből való eltávolításáig. Tisztító megoldásaink gondoskodnak a csillogó felületekről és a ragyogó eredményekről.
Felhasználási területek
Lépcsők és padlófelületek tisztítása
A hideg évszak a kültéren is nyomot hagy. Ugyanakkor a megfelelő kiegészítők segítségével a teraszokon és erkélyeken keletkező moha, zuzmó vagy egyéb zöld réteg gyorsan és alaposan eltávolítható.
A T-Racer modellek különösen alkalmasak nagyobb kő vagy fa felületek tisztítására, mivel a fúvókák távolsága a talajtól egyedileg beállítható. Kisebb vagy kanyargós helyekhez, pl. lépcsőházakhoz is a Kärcher megfelelő tisztítási megoldást kínál: a magasnyomású vízsugár, valamint a a kefenyomás erőteljes kombinációjának köszönhetően, a felülettiszttítók tökéletes, minden célnak megfelelően bevethető fegyverek a szennyeződések ellen.
Teljeskörű tisztaság minden évszakban.
Tisztítás a nehezen elérhető helyeken
A teleszkópos szórószár segítségével magasnyomású mosóddal még a magasabban vagy távolabb eső területeket is elérheted.
Maximális (tisztító) teljesítmény: a homlokzat-, valamint az üvegfelület tisztító tartozék kombinációjának segítségével falak és nagyobb üvegfelületek, mint például télikertek, könnyedén és hatékonyan tisztíthatóak meg magasnyomással.
Csőtisztítás
Eldugult csövek és lefolyók? Mindez már a múlté! A Kärcher ereszcsatorna és csőtisztító készlete eltávolítja a makacs szennyeződéseket az ereszcsatornákból és a lefolyókból.