Magasnyomású mosó tartozékok

Lépcsők és padlófelületek tisztítása

A hideg évszak a kültéren is nyomot hagy. Ugyanakkor a megfelelő kiegészítők segítségével a teraszokon és erkélyeken keletkező moha, zuzmó vagy egyéb zöld réteg gyorsan és alaposan eltávolítható.

A T-Racer modellek különösen alkalmasak nagyobb kő vagy fa felületek tisztítására, mivel a fúvókák távolsága a talajtól egyedileg beállítható. Kisebb vagy kanyargós helyekhez, pl. lépcsőházakhoz is a Kärcher megfelelő tisztítási megoldást kínál: a magasnyomású vízsugár, valamint a a kefenyomás erőteljes kombinációjának köszönhetően, a felülettiszttítók tökéletes, minden célnak megfelelően bevethető fegyverek a szennyeződések ellen.

Teljeskörű tisztaság minden évszakban.