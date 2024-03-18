Signature Line
A WOW eredete. Csakis háztartási kínálatunk legjobb és leginnovatívabb termékei viselik Alfred Kärcher kézjegyét és képezik a Signature Line* részét.
Alfred Kärcher, az úttörő
Cégünk alapítója, Alfred Kärcher a WOW szenvedélyes újítója és igazi úttörője volt. Neve egyet jelent az innovációval és a legmagasabb minőségi sztenderdekkel. Tiszteletére létrehoztunk egy új vonalat a csúcskategóriás készülékek között: ez a Signature Line. Kézjegye kiemeli az innováció és a minőség iránti elkötelezettséget, amely a Signature Line készülékeit kategóriájuk legjobb Kärcher termékeivé teszi.
Válaszd a legjobbat!
Bárcsak mindig ilyen egyszerű lenne megtalálni a legjobbat! Nálunk a minőségi csomagolásnak és természetesen Alfred Kärcher eredeti kérjegyének köszönhetően könnyedén felismerheted a legerőteljesebb és leginnovatívabb otthoni termékeket. A Signature Line csúcskategóriás készülékei még átfogóbb felszereltséggel érkeznek, mint más termékeink, és olyan exkluzív kiegészítőket is tartalmazhatnak, amelyek kizárólag ezekhez a termékekhez érhetőek el.
Garanciakiterjesztés
Amennyiben regisztrálod Signature Line készüléked a Home & Garden Appban, úgy további 1 év jótállásban részesülhetsz. Az alkalmazás nemcsak az összeszerelésben nyújt segítséget, de az első beüzemelésen is végigvezet, tippeket ad a legjobb tisztítási eredmények eléréséhez, emellett számos egyéb dologban támogat.A garanciakiterjesztéshez
Signature Line termékeink
*A választék csak kiválasztott kereskedőknél érhető el.