A kétrészes kőhenger készlet tökéletes eszköz a nem finom kemény padlók, például kő vagy kerámia mélytisztítására, bár nem alkalmas az olyan érzékeny természetes kőpadlók, mint a márvány vagy a terrakotta tisztítására. Kompatibilis az EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 és FC 7 Cordless készülékekkel (2 készlet szükséges). A beépített sörtéknek köszönhetően a kőhenger szett könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, és még a rések, illesztések és egyenetlen felületek is ragyogó fényt kapnak. A hengerek 60 °C-ig mosógépben moshatók.