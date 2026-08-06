Henger szett kőre
Az ellenálló kemény padlók és a piszkos rések tisztítása rendkívül egyszerű lehet: a makacs szennyeződések eltávolítására szolgáló kétrészes kőhenger készlettel. Legfeljebb 60 °C-os gépi mosásra alkalmas.
A kétrészes kőhenger készlet tökéletes eszköz a nem finom kemény padlók, például kő vagy kerámia mélytisztítására, bár nem alkalmas az olyan érzékeny természetes kőpadlók, mint a márvány vagy a terrakotta tisztítására. Kompatibilis az EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 és FC 7 Cordless készülékekkel (2 készlet szükséges). A beépített sörtéknek köszönhetően a kőhenger szett könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, és még a rések, illesztések és egyenetlen felületek is ragyogó fényt kapnak. A hengerek 60 °C-ig mosógépben moshatók.
Jellemzők és előnyök
Beépített kefék
- Makacs szennyeződések egyszerű eltávolítása
- Még a hasadékok és az egyenetlen padlók is ragyogóan tisztavá válnak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|300 x 60 x 60