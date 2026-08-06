iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)
1.100-1.300 l/h vízhozamhoz: A 800 mm-es iSolar vízzel hajtott kefefej két ellentétesen forgó tárcsakefével és rugalmas szögcsuklóval biztosítja a fotovoltaikus rendszerek egyenletes tisztítását.
Magasnyomású tisztítóberendezésekhez tervezték, 1 100 és 1 300 l/h közötti vízhozamú tisztítógépekhez. Az iSolar 800 nagy, 800 mm-es munkaszélességgel rendelkezik. A vízzel hajtott kefefej két ellentétesen forgó tárcsakefével van felszerelve. Ezek kiegyenlítik a keresztirányú erőket és megkönnyítik a tisztítást. A kefefej csatlakozásán lévő rugalmas szögcsukló szintén megkönnyíti a tisztítást, és biztosítja, hogy a sörték mindig teljes felületen érintkezzenek. Ez azt jelenti, hogy a fotovoltaikus rendszerek tökéletesen tisztíthatók, folyamatosan egyenletes eredményekkel. A nagy felületi teljesítménynek köszönhetően még az olyan nagyméretű rendszerek is pillanatok alatt megtisztíthatók, mint amilyenek gyakran csarnoktetőkön találhatók.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|1100 / 1300
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozómenet
|M 18
|Átmérő (mm)
|800
|Csomagolási súly (kg)
|5,7
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Napelemek tisztításához
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