Magasnyomású tisztítóberendezésekhez tervezték, 1 100 és 1 300 l/h közötti vízhozamú tisztítógépekhez. Az iSolar 800 nagy, 800 mm-es munkaszélességgel rendelkezik. A vízzel hajtott kefefej két ellentétesen forgó tárcsakefével van felszerelve. Ezek kiegyenlítik a keresztirányú erőket és megkönnyítik a tisztítást. A kefefej csatlakozásán lévő rugalmas szögcsukló szintén megkönnyíti a tisztítást, és biztosítja, hogy a sörték mindig teljes felületen érintkezzenek. Ez azt jelenti, hogy a fotovoltaikus rendszerek tökéletesen tisztíthatók, folyamatosan egyenletes eredményekkel. A nagy felületi teljesítménynek köszönhetően még az olyan nagyméretű rendszerek is pillanatok alatt megtisztíthatók, mint amilyenek gyakran csarnoktetőkön találhatók.