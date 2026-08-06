Az ergonómikus vállpánt lehetővé teszi, hogy hosszú ideig a Kärcher akkumulátorral működtetett kerti szerszámaival dolgozzon, anélkül, hogy érezné a fizikai megterhelést. Kényelmes viselet, és leveszi a súlyt a használó válláról. Például kombinálható a WRE 4 akkumulátoros gyomirtóval, a PHG 18-45 akkumulátoros sövényvágóval és más akkumulátorral működtetett kerti eszközzel.