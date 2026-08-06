Vállpánt

Könnyítsen teste megterhelésén a kényelmes és ergonómikus vállpánttal, lehetővé téve, hogy hosszú ideig fáradtság nélkül dolgozzon. Kompatibilis számos Kärcher akkumulátorral működtetett kerti eszközzell.

Az ergonómikus vállpánt lehetővé teszi, hogy hosszú ideig a Kärcher akkumulátorral működtetett kerti szerszámaival dolgozzon, anélkül, hogy érezné a fizikai megterhelést. Kényelmes viselet, és leveszi a súlyt a használó válláról. Például kombinálható a WRE 4 akkumulátoros gyomirtóval, a PHG 18-45 akkumulátoros sövényvágóval és más akkumulátorral működtetett kerti eszközzel.

Jellemzők és előnyök
GUMI BEVONATÚ VÁLLPÁNT
  • A MAXIMÁLIS MUNKAVÉDELEMÉRT.
ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNT
  • ÁLLÍTHATÓ A KÜLÖNBÖZŐ TESTMÉRETNEK MEGFELELŐEN.
Biztonsági zár
  • HA A SZERSZÁM TÚLZOTTAN HÚZ, A PÁNT AUTOMATIKUSAN KINYÍLIK.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 240 x 60 x 50