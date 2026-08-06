Vállpánt
Könnyítsen teste megterhelésén a kényelmes és ergonómikus vállpánttal, lehetővé téve, hogy hosszú ideig fáradtság nélkül dolgozzon. Kompatibilis számos Kärcher akkumulátorral működtetett kerti eszközzell.
Az ergonómikus vállpánt lehetővé teszi, hogy hosszú ideig a Kärcher akkumulátorral működtetett kerti szerszámaival dolgozzon, anélkül, hogy érezné a fizikai megterhelést. Kényelmes viselet, és leveszi a súlyt a használó válláról. Például kombinálható a WRE 4 akkumulátoros gyomirtóval, a PHG 18-45 akkumulátoros sövényvágóval és más akkumulátorral működtetett kerti eszközzel.
Jellemzők és előnyök
GUMI BEVONATÚ VÁLLPÁNT
- A MAXIMÁLIS MUNKAVÉDELEMÉRT.
ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNT
- ÁLLÍTHATÓ A KÜLÖNBÖZŐ TESTMÉRETNEK MEGFELELŐEN.
Biztonsági zár
- HA A SZERSZÁM TÚLZOTTAN HÚZ, A PÁNT AUTOMATIKUSAN KINYÍLIK.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|240 x 60 x 50