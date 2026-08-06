WRE 18-55 sörtelánc

Tartalék sörtelánc, pillanatok alatt cserélhető szerszám használata nélkül. Felületkímélő nylon sörtelánc mely hatékonyan eltávolítja a gyomnövényeket és a mohát.

Nem szép látvány amikor az utakon, falrésekben, kövek között gyomot látunk, ezért hogy ezt gyorsan és hatékonyan megszüntessük a Kärcher WRE 18-55 Battery gyomeltávolító készülékei nyújtanak segítséget. Az erőteljes motornak, a nagy fordulatszámnak, és a felületkímélő nylon sörteláncnak ez nem jelent kihívást. A sörtelánc pillanatok alatt cserélhető szerszám használata nélkül. Az akkumulátoros WRE 18-55 gyomeltávolító ergonomikus formatervezése kényelmes munkavégzést biztosít.

Jellemzők és előnyök
Erős nylon sörték
Szerszám nélküli kefecsere
  • Egyszerűen cserélhető sörtelánc
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín antracit
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 315 x 75 x 18
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Moha
  • Gyomok