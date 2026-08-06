WRE 18-55 sörtelánc
Tartalék sörtelánc, pillanatok alatt cserélhető szerszám használata nélkül. Felületkímélő nylon sörtelánc mely hatékonyan eltávolítja a gyomnövényeket és a mohát.
Nem szép látvány amikor az utakon, falrésekben, kövek között gyomot látunk, ezért hogy ezt gyorsan és hatékonyan megszüntessük a Kärcher WRE 18-55 Battery gyomeltávolító készülékei nyújtanak segítséget. Az erőteljes motornak, a nagy fordulatszámnak, és a felületkímélő nylon sörteláncnak ez nem jelent kihívást. A sörtelánc pillanatok alatt cserélhető szerszám használata nélkül. Az akkumulátoros WRE 18-55 gyomeltávolító ergonomikus formatervezése kényelmes munkavégzést biztosít.
Jellemzők és előnyök
Erős nylon sörték
Szerszám nélküli kefecsere
- Egyszerűen cserélhető sörtelánc
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|antracit
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|315 x 75 x 18
Alkalmazási területek
- Moha
- Gyomok