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ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
5
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
1
ค่า pH
10
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
5.13
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.32
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
192 x 145 x 248
ผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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พื้นที่การใช้งาน