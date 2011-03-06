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    เครื่องซักพรม

    เครื่องซักพรมจากคาร์เชอร์ พร้อมคืนความสะอาดและมอบความรู้สึกสดชื่นให้กับทุกพื้นผิวสิ่งทอ โดยเครื่องจักรเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการจัดการกับพื้นที่พรมที่มีคราบสกปรกสะสมในอาคารที่มีผู้สัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับของคาร์เชอร์ไม่ได้มีดีแค่การทำความสะอาดพื้นพรมเท่านั้น แต่ยังสามารถขจัดคราบสกปรกบนพื้นผิวสิ่งทอประเภทอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์บุผ้า หรือเบาะรถยนต์ ให้สะอาดเหมือนใหม่ได้อีกด้วย

    เครื่องซักพรม: ทำความสะอาดพรมและเฟอร์นิเจอร์บุผ้าได้ล้ำลึกถึงระดับเส้นใย

    พรมในอาคารสาธารณะ โรงแรม ภัตตาคาร สำนักงาน และร้านค้าปลีก ต้องเผชิญกับการใช้งานอย่างหนักจากการสัญจรของผู้คนในทุกๆ วัน นี่คือเหตุผลที่เครื่องซักพรมคาร์เชอร์ เป็นเครื่องมือที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับการทำความสะอาดแบบล้ำลึก เครื่องเหล่านี้ทำงานด้วยระบบสเปรย์แล้วดูดกลับ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ" หรือที่เรียกกันติดปากในวงการว่า "Puzzi"

    ในกระบวนการสเปรย์แล้วดูดกลับ น้ำจะถูกฉีดลงบนพื้นผิวภายใต้แรงดันเพื่อสลายสิ่งสกปรกให้หลุดออก จากนั้นจะถูกดูดกลับเข้าระบบในรูปแบบของน้ำเสียทันที ด้วยผลลัพธ์การดูดสุญญากาศที่เหนือชั้นและความชื้นที่ตกค้างต่ำมากของเครื่องซักพรมคาร์เชอร์ ทำให้คุณสามารถกลับเข้าใช้งานพื้นที่พรมได้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี iCapsol กระบวนการนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดระหว่างวัน อีกทั้งเครื่องซักพรมคาร์เชอร์ยังเหมาะสำหรับการทำความสะอาดเบาะที่นั่งและเบาะรถยนต์อย่างล้ำลึก และด้วยอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม คุณยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อทำความสะอาดพื้นกระเบื้องได้อีกด้วย

    Kärcher spray extraction devices can be used in different methods.

    คาร์เชอร์ มีวิธีการทำความสะอาดแบบฉีดพ่นและดูดกลับรูปแบบใดบ้าง?

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับของคาร์เชอร์ สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับระดับความสกปรก ระยะเวลาที่มี และประเภทของวัสดุ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

    การทำความสะอาดแบบขั้นตอนเดียว

    สำหรับการทำความสะอาดแบบขั้นตอนเดียว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะถูกฉีดพ่นลงบนพื้นผิวภายใต้แรงดันผ่านหัวฉีดสเปรย์ของตัวเครื่อง ในขณะเดียวกัน สิ่งสกปรกที่หลุดออกจะถูกดูดกลับเข้าระบบทันทีในขั้นตอนเดียวกันด้วยหัวดูดของเครื่องในรูปแบบของน้ำเสีย วิธีนี้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพรมแบบล้ำลึก การทำความสะอาดระหว่างวัน รวมถึงการทำความสะอาดเบาะที่นั่งและเฟอร์นิเจอร์บุผ้าอย่างละเอียด

    การทำความสะอาดแบบสองขั้นตอน

    ในวิธีแบบสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะเริ่มจากการฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลงบนพื้นผิวเป็นส่วน ๆ โดยใช้เครื่องซักพรมหรือกระบอกฉีดพ่นแรงดัน หลังจากปล่อยให้น้ำยาซึมลึกและสลายคราบสกปรกตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงเริ่มขั้นตอนที่สองด้วยการใช้น้ำสะอาดล้างและดูดน้ำเสียออกด้วยเครื่องซักพรมระบบฉีดพ่นและดูดกลับ วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดแบบล้ำลึกบนพรมหรือเบาะที่มีคราบสกปรกฝังแน่นเป็นพิเศษ

    วิธีการทำความสะอาดแบบผสมผสาน

    วิธีนี้จะใช้เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยวร่วมกับผลิตภัณฑ์ซักพรมเพื่อขัดล้างแบบเปียกก่อน จากนั้นจึงใช้เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับเพื่อล้างพื้นผิวให้สะอาดหมดจดด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม วิธีการทำความสะอาดแบบผสมผสานนี้เหมาะสำหรับพื้นพรมเท่านั้น และไม่แนะนำให้นำไปใช้กับการทำความสะอาดเบาะที่นั่งหรือเฟอร์นิเจอร์บุผ้า

    วัสดุสิ่งทอประเภทใดบ้างที่สามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องซักพรมคาร์เชอร์?

    วัสดุปูพื้นผิวสิ่งทอทุกชนิดที่ตัววัสดุรองพื้น กาว หรือตัวยึดเกาะ มีคุณสมบัติสีไม่ตก และทนทานต่อความชื้นรวมถึงตัวทำละลายล้วนสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องซักพรมคาร์เชอร์ได้ อย่างไรก็ตาม ควรทำการทดสอบความเหมาะสมในจุดที่มองเห็นไม่ชัดก่อนเริ่มใช้งานจริง เช่น บริเวณใต้เก้าอี้อาร์มแชร์ หรือพื้นพรมส่วนที่อยู่ใต้ตู้ สิ่งสำคัญคือ อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าเครื่องซักพรมเหมาะสมกับงานของคุณหรือไม่จนกว่าพื้นผิวที่ทดสอบจะ แห้งสนิท นอกจากนี้ควรตรวจสอบล่วงหน้าว่าวัสดุรองพื้นพรมจะไม่หดตัวหรือสีซีดจางเมื่อสัมผัสน้ำ สำหรับวัสดุรองพื้นที่มีคุณสมบัติดูดซับสูง (ส่วนใหญ่มักเป็นวัสดุประเภทโฟม) จะส่งผลให้ใช้เวลาในการทำให้แห้งนานขึ้น และที่แน่นอนที่สุดคือ พื้นผิวชั้นบนที่มองเห็นได้จะต้องเป็นสีที่ไม่ตกและทำจากประเภทเส้นใยที่เหมาะสมกับการซักล้าง

    Many textiles can be treated with Kärcher carpet cleaner

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับพรมและเบาะ

    ระบบของคาร์เชอร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับการทำความสะอาดพรมและเฟอร์นิเจอร์บุผ้าอย่างล้ำลึกและอ่อนโยน โดยเครื่องทำความสะอาดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรเฉพาะของคาร์เชอร์ ที่มาพร้อมคุณสมบัติแห้งไว ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งพรมผืนใหญ่ พรมตกแต่งบ้าน เบาะเฟอร์นิเจอร์ เบาะรถยนต์ และพื้นผิวสิ่งทออื่น ๆ ผลลัพธ์ที่ได้คือความสะอาดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พร้อมกลิ่นหอมสดชื่นภายในห้อง ช่วยลดระยะเวลาในการรอให้แห้ง และช่วยให้คุณสามารถกลับเข้าใช้งานพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
    Kärcher has developed the iCapsol Encapsulation Technology

    เทคโนโลยี iCapsol

    คาร์เชอร์ได้พัฒนาเทคโนโลยี iCapsol Encapsulation ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การทำความสะอาดพรมในระหว่างวัน เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมนี้จะเข้าไปจัดการกับสิ่งสกปรกถึงต้นตอ โดยการสลายคราบที่ฝังลึกอยู่ในเส้นใย จากนั้นจะทำการ "แคปซูล" (Encapsulate) หรือห่อหุ้มโมเลกุลสิ่งสกปรกนั้นไว้ เมื่อน้ำยาแห้งตัวลง สิ่งสกปรกที่ถูกห่อหุ้มจะกลายเป็นผลึกเล็ก ๆ ซึ่งสามารถถูกกำจัดออกได้อย่างหมดจดด้วยการดูดฝุ่นตามปกติ

    เครื่องซักพรมคาร์เชอร์ – มาตรฐานที่มืออาชีพเลือกใช้ เพื่อความสดชื่นและสุขอนามัยที่ดี

    A Kärcher BRC 40/22 in a public building

    อาคารสาธารณะ

    พื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนสัญจรผ่านอย่างหนาแน่น ย่อมต้องการมาตรฐานการทำความสะอาดประจำวันที่เข้มงวดเป็นพิเศษ และการบำรุงรักษาเพื่อรักษาคุณค่าของทรัพย์สินให้ยาวนาน

    A Kärcher Puzzi 9/1 Bp in a hotel

    โรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร

    ความสะอาดและความรู้สึกสดชื่นถือเป็นหัวใจสำคัญของการต้อนรับ การมอบความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ผู้เข้าพักต้องมาพร้อมกับความคุ้มค่าเชิงธุรกิจและการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

    A Kärcher Puzzi 9/1 Bp in an office

    สำนักงานและสถานประกอบการธุรกิจ

    การลดจำนวนเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ในที่ทำงานเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องพนักงานจากการเจ็บป่วย การทำความสะอาดพรมแบบล้ำลึก ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องความสวยงาม แต่ยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขอนามัย

    หนึ่งเดียวในโลก: ครั้งแรกกับเครื่องซักพรมและเบาะระบบแบตเตอรี่

    ความคล่องตัวแบบไร้สายคือจุดขายสำคัญของ Puzzi 9/1 Bp ซึ่งเป็นเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับระดับมืออาชีพเพียงรุ่นเดียวในตลาดที่ทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ มาพร้อมแบตเตอรี่ 36V อันทรงพลังที่มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะแบบเรียลไทม์ ทั้งระยะเวลาการใช้งานที่เหลืออยู่ เวลาที่ใช้ในการชาร์จ และความจุของแบตเตอรี่ นอกจากนี้ แบตเตอรี่ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทุกชนิดในแพลตฟอร์ม 36V Kärcher Battery Power+ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

    เรียนรู้เพิ่มเติม
    Kärcher Puzzi 971 Bp Pack