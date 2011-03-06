เครื่องซักพรม: ทำความสะอาดพรมและเฟอร์นิเจอร์บุผ้าได้ล้ำลึกถึงระดับเส้นใย
พรมในอาคารสาธารณะ โรงแรม ภัตตาคาร สำนักงาน และร้านค้าปลีก ต้องเผชิญกับการใช้งานอย่างหนักจากการสัญจรของผู้คนในทุกๆ วัน นี่คือเหตุผลที่เครื่องซักพรมคาร์เชอร์ เป็นเครื่องมือที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับการทำความสะอาดแบบล้ำลึก เครื่องเหล่านี้ทำงานด้วยระบบสเปรย์แล้วดูดกลับ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ" หรือที่เรียกกันติดปากในวงการว่า "Puzzi"
ในกระบวนการสเปรย์แล้วดูดกลับ น้ำจะถูกฉีดลงบนพื้นผิวภายใต้แรงดันเพื่อสลายสิ่งสกปรกให้หลุดออก จากนั้นจะถูกดูดกลับเข้าระบบในรูปแบบของน้ำเสียทันที ด้วยผลลัพธ์การดูดสุญญากาศที่เหนือชั้นและความชื้นที่ตกค้างต่ำมากของเครื่องซักพรมคาร์เชอร์ ทำให้คุณสามารถกลับเข้าใช้งานพื้นที่พรมได้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี iCapsol กระบวนการนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดระหว่างวัน อีกทั้งเครื่องซักพรมคาร์เชอร์ยังเหมาะสำหรับการทำความสะอาดเบาะที่นั่งและเบาะรถยนต์อย่างล้ำลึก และด้วยอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม คุณยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อทำความสะอาดพื้นกระเบื้องได้อีกด้วย