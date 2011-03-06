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    Kärcher floor polisher with a grey body, red brush, and black handle, standing on two wheels.

    เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว

    BDS 43/150 C Classic with tank

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.291-247.0

    • แข็งแรงและไว้วางใจได้
    • ทรงพลังและอเนกประสงค์
    • ใช้งานง่าย
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