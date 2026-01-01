QUạt thổi thảm AB 45 Classic dùng để thổi khô thảm và sàn nhà sau khi vệ sinh xong, giúp sàn nhà và thảm nhanh khô hơn, hạn chế tình trạng trơn trượt do sàn còn ướt và mùi do thảm chưa khô. Quạt được sử dụng nhiều trong nhà hàng, khách sạn, bệnh viện,…

Thời gian xì khô ngắn hơn Cho phép thảm được được vệ sinh sạch sẽ Quạt gió gây ra ít tiếng ồn hiệu quả cao Có thể làm sạch vào ban ngày Tích hợp dây lưu trữ năng lượng Dây được tích hợp trực tiếp vào máy để dễ dàng cố định trong suốt quá trình di chuyển Tay cầm vừa an toàn vừa hiệu quả Dễ vận chuyển. Thiế bị có thế di chuyển một cách thuật tiện với tay cầm được thiết kế linh hoạt Vận hàn trên 3 vị trí Nâng cao hàng loạt các ứng dụng