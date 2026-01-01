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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy thổi công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.004-060.0QUạt thổi thảm AB 45 Classic dùng để thổi khô thảm và sàn nhà sau khi vệ sinh xong, giúp sàn nhà và thảm nhanh khô hơn, hạn chế tình trạng trơn trượt do sàn còn ướt và mùi do thảm chưa khô. Quạt được sử dụng nhiều trong nhà hàng, khách sạn, bệnh viện,…
Thiết lập tốc độ
3
Tốc độ quạt gió (mức 1/2/3) (rpm)
1000 / 1150 / 1350
Công suất (W)
700
Chiều dài dây điện (m)
6.1
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
11.87
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
17.23
Kích thước (D x R x C) (mm)
476 x 404 x 475
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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