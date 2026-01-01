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    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel and seat, featuring visible brushes and wheels.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 150 R + D 75

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.246-020.203

    • Thiết kế gọn và nhanh
    • Nút xoay vận hành EASY Operation
    • Thiết bị định lượng chất tẩy DOSE
    Yêu cầu báo giá