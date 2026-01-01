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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.246-020.204
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
900
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
1180
Bình nước sạch/bẩn (l)
150 150
Pin Ắc-quy (V)
36
Thời gian sử dụng pin (h)
5
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Khả năng leo dốc (%)
10
Tốc độ bàn chải (rpm)
180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
34
Mức tiêu thụ nước (l/min)
7
Độ ồn (dB(A))
61
Công suất (W)
2400
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
957
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
560
Kích thước (D x R x C) (mm)
1790 x 1080 x 1410
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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