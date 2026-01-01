Máy chà sàn ngồi lái chạy bằng pin B 150 R + R90 rất dễ điều khiển nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, có thể hoạt động tốt được những cả những khu vực nội thất có bề mặt bất tiện. Chế độ Eco!Efficiency giúp tiết kiệm nước và năng lượng, và cũng giúp giảm tiếng ồn. Máy được trang bị 2 bàn chải con lăn (vùng làm việc 90cm). Với chức năng FACT, tốc độ của bàn chải có thể điều chỉnh theo yêu cầu. Các nút chức năng sử dụng được mã hóa màu, cũng như công tắc EASY Operation giúp thao tác thuận tiện. Tất cả các cài đặt có thể được điều chỉnh bằng màn hình màu lớn. Với yêu cầu cải tiến để hạn chế các sai sót trong sử dụng, quyền truy cập có thể được cài đặt thông qua hệ thống KIK. Hệ thống rửa bể chứa (tùy chọn) đảm bảo làm sạch bể nước bẩn dễ dàng và hợp vệ sinh. Chức năng tự động làm đầy (tùy chọn) bình nước ngọt đơn giản giúp tiết kiệm thời gian. Có bộ sạc tích hợp trên máy (tùy chọn).

Chổi cao su mạnh mẽ được làm từ nhôm đúc Với lưỡi hút Linatex® chống rách, lâu dài cho kết quả hút bụi tuyệt vời. Thay thế lưỡi hút nhanh chóng và đơn giản. Chuyển đổi khi tiếp xúc với tường, do đó tránh hư hỏng. Đầu chổi lăn với bộ phận quét tích hợp Được làm từ nhôm đúc với bánh xe cản lớn. Tiết kiệm thời gian với tính năng quét trước bụi bẩn thô. Chạy rất êm và hoạt động yên tĩnh để ứng dụng trong các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn. Hệ thống chìa khóa KIK thông minh Tăng cường bảo vệ khỏi sự vận hành sai Giảm thiểu chi phí bảo trì Phù hợp tối ưu với các nhiệm vụ làm sạch cá nhân mà không làm người dùng bị quá tải. Tự động làm đầy (tùy chọn) Tự động làm đầy ngăn chứa nước sạch Nối trực tiếp với ống dẫn nước sạch và quá trình làm đầy sẽ tự động ngắt khi bồn đầy Có thể chọn lựa giữa bốn loại ắc-quy Các loại pin: không cần bảo dưỡng với 36 V/ 180 Ah, ít bảo dưỡng với 36 V/ 180 Ah, không cần bảo dưỡng với 36 V/ 240 Ah, ít bảo dưỡng với 36 V/ 240 Ah. chế độ Eco!efficiency Giảm thiểu sự tiêu hao nhiên liệu Thời gian vận hành tăng 40% mỗi lần sạc đầy pin Yên lặng hơn và do đó phù hợp cho các khu vực hạn chế tiếng ồn (làm sạch ban ngày, bệnh viện, khách sạn…) Màn hình hiển thị màu lớn Cấu trức hiển thị hợp lý cho chương trình hiện tại Nhanh chóng và dễ dàng chuyển sang chế độ cài đặt Hệ thống rửa bồn chứa (tùy chọn) Dễ dàng làm sạch bồn chứa nước bẩn Tiết kiệm nước đến 70% so với làm sạch với vòi nước thông thường Cải thiện vệ sinh Sạc tích hợp trong máy Không cần dùng sạc rời Tiện lợi và dễ xử lý Có thể sử dụng với nhiều loại pin khác nhau Bộ định lượng chất tẩy rửa DOSE (tùy chọn) Tiết kiệm dung dịch làm sạch Chính xác và có thể định lượng (cài đặt từ 0 đến 3%) Có thể đổi dung dịch làm sạch mà không cần làm rỗng bồn nước sạch