Máy chà sàn liên hợp B 250 R + D 100 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.480-231.202Tuyệt vời cho việc vệ sinh sâu và định kỳ và đánh bóng cho khu vực lớn: máy chà sàn ngồi lái B 250R + D 100 với kỹ thuật đĩa. Hoạt động bằng ắc quy và máy nhỏ gọn.
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
1000
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
1060
Bình nước sạch/bẩn (l)
250 250
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
8000
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
6000
Loại ắc-quy
Bảo dưỡng thấp
Pin Ắc-quy (V / Ah)
36 / 630
Thời gian sử dụng pin (h)
6
Tốc độ bàn chải (rpm)
140
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
35
Mức tiêu thụ nước (l/min)
8
Độ ồn (dB(A))
67
Công suất (W)
4600
Kích thước (D x R x C) (mm)
1900 x 1060 x 1550
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com