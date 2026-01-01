Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp B 250 R + D 100 | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel and seat, featuring visible wheels and cleaning components.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 250 R + D 100

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.480-231.202

    Tuyệt vời cho việc vệ sinh sâu và định kỳ và đánh bóng cho khu vực lớn: máy chà sàn ngồi lái B 250R + D 100 với kỹ thuật đĩa. Hoạt động bằng ắc quy và máy nhỏ gọn.
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