Máy chà sàn liên hợp B 250 R + D 100 | Kärcher

Nhỏ gọn nhất với chiều rộng làm việc rộng khi cần thiết: hoạt động bằng Ắc-quy máy chà sàn ngồi lái B 250R + D 100 với chổi quét ấn tượng và làm sạch khu vực lên tới 12,000 m². Ắc-quy mạnh mẽ (36 V/630 Ah) và thùng chứa 250 lít cho phép thời gian làm việc dài, khoảng cách giữa trước với trục sau của xe ngắn đảm bảo khả năng cơ động tối đa và cho phép sử dụng trong các khu vực hạn chế. Máy có sẵn nhiều cấu hình tùy chọn và rất dễ vận hành nhờ có tác nhân hoạt động mã màu, công tắc hoạt động EASY và màn hình màu lớn để điều chỉnh và cài đặt chế độ làm sạch, trong khi hệ thống khóa KIK loại bỏ mọi loại lỗi hoạt động. Chế độ Eco!Efficiency có thể làm lực tur-bin và lượng nước trong 1 nút nhấn nên có thể giảm được năng lượng và mức tiêu hao nước. Theo yêu cầu, máy có thể kết nối với hệ thống quản lý đám mây của Karcher để tối ưu hóa vấn đề quản lý và giám sát việc sử dụng máy.