Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp B 250 R I + R 120 | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor sweeper with yellow brushes and steering wheel, designed for professional cleaning.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 250 R I + R 120

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.480-231.206

    Máy chà sàn liên hợp ngồi lái B 250 R I + R 120 hoạt động bằng ắc quy với chế độ Eco!Efficiency là đặc trưng bởi con lăn kỹ thuật tinh vi với bề rộng làm việc 120 cm và chức năng quét.
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