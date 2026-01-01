Máy chà sàn liên hợp B 250 R I + R 120 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.480-231.206Máy chà sàn liên hợp ngồi lái B 250 R I + R 120 hoạt động bằng ắc quy với chế độ Eco!Efficiency là đặc trưng bởi con lăn kỹ thuật tinh vi với bề rộng làm việc 120 cm và chức năng quét.
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
1200
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
1420
Bình nước sạch/bẩn (l)
250 250
Bình chứa rác quét được (l)
24 / 60
Loại ắc-quy
Bảo dưỡng thấp
Pin Ắc-quy (V / Ah)
36 / 630
Thời gian sử dụng pin (h)
5
Tốc độ bàn chải (rpm)
600 - 1200
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
230
Mức tiêu thụ nước (l/min)
8
Độ ồn (dB(A))
67
Công suất (W)
6900
Kích thước (D x R x C) (mm)
2730 x 1260 x 1550
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com