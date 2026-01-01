Máy chà sàn liên hợp B 250 R I + R 120 | Kärcher

Máy chà sàn liên hợp B 250 R I + R 120 ngồi lái có chức năng quét thực tế, có thể dự trù thời gian làm sạch sơ bộ, và con chổi lăn rộng 120cm, với tốc độ tối ưu trong 3 giai đoạn cho các tình huống khác nhau nhờ vào chức năng FACT. Thùng đựng nước (250 lít) và độ bền của pin (36V/360 Ah) bảo đảm thời gian làm việc dài mà ko bị gián đoạn, máy có tấm lọc tròn và hệ thống giũ bụi tự động làm sạch giúp làm việc không gây bụi. Máy có một số tùy chọn cấu hình có sẵn giúp hoạt động dễ dàng nhờ có tác nhân hoạt động mã màu, công tác hoạt động EASY và màn hình hiển thị màu lớn cho việc cài đặt và điều chỉnh các chế độ làm sạch. Các lỗi hệ thống thì được loại trừ với hệ thống khóa thông minh (KIK). Chế độ Eco!Efficiency giảm sức của tua-bin, lượng nước và tốc độ con lăn tại một nút nhấn - cùng lúc đó thời gian vận hành tăng lên được khoảng 20%. Thêm một chức năng, máy có thể được kết nối với Kärcher Fleet, hệ thống đám mây quản lý thiết bị. Với hệ thống này, máy có thể được quản lý trong thời gian thực và ví dụ việc sử dụng máy có thể tối ưu hóa.