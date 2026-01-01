Máy chà sàn liên hợp B 250 R + R 100 | Kärcher

Mức độ linh hoạt cao vận hành với diện tích lớn là các tính năng đặc trưng của máy chà sàn ngồi lái chạy bằng pin B 250 R + R 100, với công nghệ lăn thử nghiệm và bình chứa nước 250L. Máy vận hành thông minh với các nút chức năng hoạt động được mã hóa màu, hệ thống phím KIK, công tắc EASY Operation và màn hình màu lớn, hỗ trợ cài đặt và điều chỉnh các chế độ làm sạch. Tốc độ của bàn chải có thể được điều chỉnh theo 3 giai đoạn bằng FACT (chế độ Power, Whisper và Fine Clean). Hệ thống Auto Fill cho phép làm đầy bình chứa nước ngọt đơn giản và tiết kiệm thời gian, chế độ Eco!Efficiency giúp giảm mức tiêu thụ nước và năng lượng chỉ bằng một nút bấm và tăng thời gian hoạt động của pin (36 V / 630 Ah). Karcher còn có hệ thống quản lý dựa trên công nghệ đám mây, máy có thể được theo dõi theo thời gian thực, đây cũng là một tùy chọn có sẵn.