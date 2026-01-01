Máy chà sàn liên hợp B 250 R + R 100 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.480-231.201Với công nghệ con lăn và vùng làm việc 100cm, máy chà sàn ngồi lái chạy bằng pin B 250 R + R 100 rất phù hợp để làm sạch và đánh bóng khu vực lên đến 12000 m2.
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
1000
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
1060
Bình nước sạch/bẩn (l)
250 250
Bình chứa rác quét được (l)
20
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
9600
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
7200
Loại ắc-quy
Bảo dưỡng thấp
Pin Ắc-quy (V / Ah)
36 / 630
Thời gian sử dụng pin (h)
6
Tốc độ bàn chải (rpm)
600 - 1200
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
260
Mức tiêu thụ nước (l/min)
8
Độ ồn (dB(A))
67
Công suất (W)
5200
Kích thước (D x R x C) (mm)
1900 x 1060 x 1550
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com