Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp B 250 R + R 100 | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, seat, and visible brushes underneath.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 250 R + R 100

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.480-231.201

    Với công nghệ con lăn và vùng làm việc 100cm, máy chà sàn ngồi lái chạy bằng pin B 250 R + R 100 rất phù hợp để làm sạch và đánh bóng khu vực lên đến 12000 m2.
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