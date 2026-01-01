Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp B 250 R + R 120 | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, seat, and visible brushes underneath.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 250 R + R 120

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.480-231.203

    Máy chà sàn liên hợp nhỏ gọn ngồi lái B 250 R + R 120 với chiều rộng làm việc đến 120 cm, con lăn và ắc quy mạnh mẽ có thể đánh bóng và làm sạch với diện tích lên tới 15,000 m²
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