Máy chà sàn liên hợp B 250 R + R 120 | Kärcher

Với chiều rộng làm việc khoảng 120m, bàn chải con lăn cực lớn và dung tích thùng chứa 250l, máy chà sàn liên hợp ngồi lái B 250R + R 120 có khả năng làm sạch sâu và làm sạch định kỳ cũng như đánh bóng khu vực lên tới 15,000 m². Dòng máy này có những cấu hình tùy chọn khác nhau, và nhờ có khoảng cách giữa hai bánh trước với trục sau của xe ngắn nên linh hoạt trong việc làm sạch các khu vực hạn chế. Nhờ có chế độ Eco!Effiency nên máy có thể giảm tải mức tiêu hao năng lượng và nước, vì vậy có thể kéo dài thời gian hoạt động của ắc quy (26V/630 Ah) lên tới 20%. Các chế độ làm sạch có thể thiết lập hoặc điều chỉnh thông qua màn hình màu lớn và tốc độ chải cũng có thể được điều chỉnh theo 3 giai đoạn tùy vào từng nhiệm vụ vệ sinh. Và hơn thế, việc sử dụng và xử lý máy B 250 R + R 120 thì cực kì đơn giản, an toàn và thoải mái. Ví dụ, hệ thống khóa thông minh Karcher (KIK) có thể giúp người dùng tránh các lỗi trong hoạt động và công tác hoạt động EASY sử dụng mã màu làm tác nhân hoạt động cũng thuận tiện và dễ xử lý. Trên tất cả, máy cũng có thể yêu cầu kết nối với quản lý thiết bị Karcher Fleet để quản lý.