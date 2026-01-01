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Quốc gia: Việt Nam
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.480-254.0
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (cm)
100
Bề rộng vận hành thanh hút ( )
114
Bình nước sạch/bẩn ( )
260 260
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
10000
Hiệu suất diện tích thực tế (m²)
7000
Loại ắc-quy
Bảo dưỡng thấp
Pin Ắc-quy (V / Ah)
36 / 630
Thời gian sử dụng pin (h)
5
Thời gian sạc pin (h)
12
Tốc độ di chuyển (km/h)
Tối đa 10
Khả năng leo dốc (%)
15
Tốc độ bàn chải (rpm)
140
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg / g/cm²)
130 / 42
Chiều rộng góc xoay (cm)
212
Mức tiêu thụ nước (l/min)
9
Độ ồn (dB(A))
73
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
1840
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
1380
Kích thước (D x R x C) (mm)
1950 x 1180 x 1570
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng