Hệ thống chìa khóa KIK thông minh

Tăng cường bảo vệ khỏi sự vận hành sai Giảm thiểu chi phí bảo trì Phù hợp tối ưu với các nhiệm vụ làm sạch cá nhân mà không làm người dùng bị quá tải.