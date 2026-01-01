Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher ride-on floor sweeper with grey body, black seat, steering wheel, and yellow brushes.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.480-252.0

    Yêu cầu báo giá