Máy chà sàn liên hợp B 40 C Bp + D 51 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.533-210.228Máy sấy chà sàn liên hợp dạng đẩy tay sử dụng pin ắc-qui có dung tích chứa 40 lít. Thiết bị đặc biệt hiệu quả đối với khu vực có diện tích từ 500 đến 1400 m² với chiều rộng làm việc 51 cm. Đi kèm theo máy là hệ thống chìa khóa thông minh KIK.
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
510
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
850
Bình nước sạch/bẩn (l)
40 40
Pin Ắc-quy (V)
24
Tốc độ bàn chải (rpm)
180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
30
Mức tiêu thụ nước (l/min)
2.6
Công suất (W)
1100
Kích thước (D x R x C) (mm)
1249 x 575 x 1145
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com