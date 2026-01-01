Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp B 40 C Bp + D 51 | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, black top, and yellow accents, featuring wheels and a squeegee at the rear.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 40 C Bp + D 51

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.533-210.228

    Máy sấy chà sàn liên hợp dạng đẩy tay sử dụng pin ắc-qui có dung tích chứa 40 lít. Thiết bị đặc biệt hiệu quả đối với khu vực có diện tích từ 500 đến 1400 m² với chiều rộng làm việc 51 cm. Đi kèm theo máy là hệ thống chìa khóa thông minh KIK.
    Yêu cầu báo giá