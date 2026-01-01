Máy chà sàn liên hợp B 40 C Bp + D 51 | Kärcher

Máy chà sàn liên hợp đẩu tay chạy bằng pin B 40 C Bp + D 51 có bàn chải dạng đĩa và chiều rộng làm việc 51 cm. Hệ thống chìa khóa thông minh KIK mới cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy chống lại hoạt động không chính xác của người dùng. Máy chà sàn liên hợp này cũng có thể được trang bị một số tính năng tùy chọn hữu ích khác, Ví dụ như với bộ định lượng chất tẩy rửa tự động DOSE nhằm sử dụng chất tẩy rửa một cách tiết kiệm. Hoặc với bộ phụ kiện giữ "Cây lau nhà" hoặc Home Base" dùng để vận chuyển các đồ dùng bổ sung tốt hơn. Hoặc với hệ thống "Easy Fill" dễ dàng điền đầy thùng chứa nước sạch và hệ thống làm sạch thùng chứa nước bẩn tự động. Các phụ kiện khác của Kärcher như bàn chải có độ cứng khác nhau, lưỡi hút cao su, mâm gắn pad và các loại pad khác nhau sẽ làm cho máy chà sàn liên hợp này trở nên lý tưởng cho nhiều công việc làm sạch.

Có 3 loại ắc-quy để chọn lựa Các loại ắc-quy: 70 Ah (C5) không cần bảo dưỡng, 80 Ah (C5) ít bảo dưỡng hoặc 105 Ah (C5) không cần bảo dưỡng. Bộ sạc tích hợp sẵn có thể điều chỉnh cho nhiều dạng ắc-quy khác nhau. Đầu chà dạng đĩa Thay bản chải một cách nhanh chóng Vận hành đơn giản: Nâng hạ bàn chải bằng bàn đạp thủ công Nút xoay vận hành EASY Operation Sử dụng đơn giản. Các tính năng cơ bản được điều khiển nhờ nút xoay EASY. chế độ Eco!efficiency Cho phép giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và kéo dài thời gian vận hành của ắc-quy. Chế độ eco!efficiency với độ ồn thấp hơn, là lựa chọn tối ưu cho các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn (chẳng hạn như bệnh viện hay khách sạn). Thanh hút thẳng và cong Cho phép khả năng hút hoàn hảo trên mọi mặt sàn. Có nhiều loại lưỡi hút khác nhau để chọn lựa: Cao su thiên nhiên hoặc pô-li-u-rê-tan chịu dầu, lưỡi hút dạng xẻ rãnh sử dụng cho các mặt sàn nhạy cảm hoặc khép kín cho các mặt sàn cứng. Hệ thống chìa khóa KIK thông minh Khóa màu vàng cho người vận hành, khóa màu xám cho người giám sát. Chi phí bảo dưỡng được giảm thiểu nhờ ít lỗi khi vận hành. Hình dáng thiết bị hết sức thiết thực Máy có kiểu dáng mỏng nhỏ có thể điều khiển hết sức dễ dàng, ngay cả trong các không gian chật hẹp. Hình dáng bất đối xứng cung cấp tầm nhìn tối ưu đối với bề mặt cần vệ sinh. Thiết bị định lượng chất tẩy DOSE Được cung cấp với thiết bị định lượng chất tẩy rửa tự động theo máy dạng tùy chọn. Liệu lượng chính xác và đồng nhất (có thể điều chỉnh lên đến 3%).