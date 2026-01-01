Máy chà sàn liên hợp B 40 C Ep D 51 | Kärcher

Máy chà sàn liên hợp B 40 C Ep + D 51 tích hợp cùng bàn chải đĩa có bề rộng vận hành 51 cm giúp thao tác vận hành dễ dàng, an toàn và thuận tiện. Người dùng có thể lựa chọn bốn loại lưỡi hút cao su khác nhau. Máy cũng cũng có một số tính năng vượt trội tùy chọn thêm như : thiết bị định lượng chất tẩy tự động DOSE giúp sử dụng tiết kiệm, bộ dụng cụ Home Base "Mop", "Box" giúp dễ dàng vận chuyển các dụng cụ phụ, hệ thống "Easy Fill" giúp nạp đầy bình chứa nước sạch và hệ thống sức rửa tự động bình chứa nước thải. Các phụ kiện cải tiến của Kacher như bàn chải có độ cứng đa dạng, các loại lưỡi hút, mâm gắn pad và pad giúp máy chà sàn phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Đầu chà dạng đĩa Thay bản chải một cách nhanh chóng Vận hành đơn giản: Nâng hạ bàn chải bằng bàn đạp thủ công Nút xoay vận hành EASY Operation Sử dụng đơn giản. Các tính năng cơ bản được điều khiển nhờ nút xoay EASY. Thanh hút thẳng và cong Cho phép khả năng hút hoàn hảo trên mọi mặt sàn. Có nhiều loại lưỡi hút khác nhau để chọn lựa: Cao su thiên nhiên hoặc pô-li-u-rê-tan chịu dầu, lưỡi hút dạng xẻ rãnh sử dụng cho các mặt sàn nhạy cảm hoặc khép kín cho các mặt sàn cứng. Nguồn vận hành Vận hành liên tục Trọng lượng thấp do sử dụng nguồn điện 220v - lý tưởng cho các sàn nhạy cảm với áp lực. Hình dáng thiết bị hết sức thiết thực Máy có kiểu dáng mỏng nhỏ có thể điều khiển hết sức dễ dàng, ngay cả trong các không gian chật hẹp. Hình dáng bất đối xứng cung cấp tầm nhìn tối ưu đối với bề mặt cần vệ sinh. Thiết bị định lượng chất tẩy DOSE Được cung cấp với thiết bị định lượng chất tẩy rửa tự động theo máy dạng tùy chọn. Liệu lượng chính xác và đồng nhất (có thể điều chỉnh lên đến 3%).