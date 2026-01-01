Máy chà sàn liên hợp B 40 C Ep D 51 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.533-210.242Máy chà sàn liên hợp đẩy tay với dung tích 40 lit. Vận hành hiệu quả đối với các sàn có diện tích rộng từ 500-1400m². Thiết bị sử dụng bàn chả chà dạng đĩa, bề rộng vận hành 51cm
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
510
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
850
Bình nước sạch/bẩn (l)
40 40
Tốc độ bàn chải (rpm)
180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
20
Mức tiêu thụ nước (l/min)
2.6
Điện áp (V)
240
Tần số (Hz)
50 - 60
Công suất (W)
1100
Kích thước (D x R x C) (mm)
1249 x 575 x 1145
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com