Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp B 40 C Ep D 51 | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black top, and visible cleaning solution bottle.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 40 C Ep D 51

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.533-210.242

    Máy chà sàn liên hợp đẩy tay với dung tích 40 lit. Vận hành hiệu quả đối với các sàn có diện tích rộng từ 500-1400m². Thiết bị sử dụng bàn chả chà dạng đĩa, bề rộng vận hành 51cm
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