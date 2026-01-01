Máy chà sàn liên hợp B 40 C Ep R 55 | Kärcher

Máy chà sàn liên hợp B 40 C Ep + R 55 tích hợp cùng chổi lăn song song, tính năng quét và bề rộng vận hành 55 cm giúp thao tác vận hành dễ dàng, an toàn và thuận tiện. Người dùng có thể lựa chọn bốn loại chổi cao su khác nhau. Loại máy chà sàn này cũng được lắp đặt cũng một số tính năng vượt trội. Ví dụ: thiết bị định lượng chất tẩy tự động DOSE giúp sử dụng tiết kiệm. Hay bộ dụng cụ Home Base "Mop" hay "Box" giúp dễ dàng vận chuyển các dụng cụ phụ. Hay hệ thống "Easy Fill" giúp nạp đầy bình chứa nước sạch và hệ thống rửa có tác dụng rửa bình chứa nước thải một cách dễ dàng. Bộ phụ tùng Kacher cải tiến, như chổi có độ cứng đa dạng, các loại lưỡi chổi, mâm đẩy tốc và lớp đĩa giúp máy chà sàn phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Đầu bàn chải với con lăn Tích hợp thùng rác cho những rác thải thô Công suất hút tối ưu ( không bị tắc nghẽn trong thanh hút bụi) Nút xoay vận hành EASY Operation Sử dụng đơn giản. Các tính năng cơ bản được điều khiển nhờ nút xoay EASY. Thanh hút thẳng và cong Cho phép khả năng hút hoàn hảo trên mọi mặt sàn. Có nhiều loại lưỡi hút khác nhau để chọn lựa: Cao su thiên nhiên hoặc pô-li-u-rê-tan chịu dầu, lưỡi hút dạng xẻ rãnh sử dụng cho các mặt sàn nhạy cảm hoặc khép kín cho các mặt sàn cứng. Nguồn vận hành Vận hành liên tục Trọng lượng thấp do sử dụng nguồn điện 220v - lý tưởng cho các sàn nhạy cảm với áp lực. Hình dáng thiết bị hết sức thiết thực Máy có kiểu dáng mỏng nhỏ có thể điều khiển hết sức dễ dàng, ngay cả trong các không gian chật hẹp. Hình dáng bất đối xứng cung cấp tầm nhìn tối ưu đối với bề mặt cần vệ sinh. Thiết bị định lượng chất tẩy DOSE Được cung cấp với thiết bị định lượng chất tẩy rửa tự động theo máy dạng tùy chọn. Liệu lượng chính xác và đồng nhất (có thể điều chỉnh lên đến 3%).