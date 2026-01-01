Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp B 40 C Ep R 55 | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black handle, and visible detergent bottle in holder.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 40 C Ep R 55

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.533-210.241

    Máy chà sàn liên hợp khu vực vận hành theo chiều ngược lại, dung tích 40 lit. Vận hành hiệu quả trong diện tích rộng 500-1400m². Kèm chổi lăn song song, bề rộng vận hành 55cm.
    Yêu cầu báo giá