Máy chà sàn liên hợp B 40 C Ep R 55 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.533-210.241Máy chà sàn liên hợp khu vực vận hành theo chiều ngược lại, dung tích 40 lit. Vận hành hiệu quả trong diện tích rộng 500-1400m². Kèm chổi lăn song song, bề rộng vận hành 55cm.
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
550
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
850
Bình nước sạch/bẩn (l)
40 40
Tốc độ bàn chải (rpm)
1100
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
170
Mức tiêu thụ nước (l/min)
2.6
Điện áp (V)
240
Tần số (Hz)
50 - 60
Công suất (W)
1300
Kích thước (D x R x C) (mm)
1249 x 620 x 1145
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm