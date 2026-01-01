Máy chà sàn liên hợp B 40 W Bp | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 2.533-204.0Máy lau sàn khô chạy ắc-quy dạng đẩy phía trước thuộc dòng máy 40 lít với bộ truyền động kéo. Là sản phẩm lý tưởng cho các diện tích từ 400 đến 1100 m². Được trang bị hệ thống KIK cải tiến và đầu chổi dạng lăn hoặc dạng đĩa.
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
430
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
850
Bình nước sạch/bẩn (l)
40 40
Pin Ắc-quy (V)
24
Công suất (W)
1300
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
63
Kích thước (D x R x C) (mm)
1212 x 520 x 1142
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm