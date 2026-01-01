Máy chà sàn liên hợp B 40 W Bp | Kärcher

B 40 W Bp Dose sử dụng máy lau sàn khô đẩy phía trước hoạt động bằng ắc quy, có thể tùy chọn trang bị với chổi lăn quay hoặc đầu cọ. Máy dùng để kéo, xử lý dễ dàng, an toàn và thuận tiện. Hệ thống KIK mới cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy chống lại các hoạt động không đúng. Có 4 loại chổi khác nhau để lựa chọn. Quét khô có một vài tính năng để lựa chọn phù hợp: với bộ dụng cụ khu vực trong nhà "MOP" hoặc "BOX" sẽ giúp di chuyển dễ dàng hơn các dụng cụ bổ sung. Hay với chức năng "Auto Fill-in" tự làm đầy đơn giản hệ thống xả nước sạch và bể chứa để rửa sạch đơn giản khỏi bể chứa nước bẩn. Các phụ kiện Kärcher sáng tạo ví dụ như chải với nhiều góc khó khác nhau, các lưỡi chổi khác nhau, tấm đệm lái / đệm trục lăn và tấm đệm lý tưởng cho phét chổi quét khô hoạt động rộng hơn khi thực hiện nhiệm vụ làm sạch.

Có 3 loại ắc-quy để chọn lựa Các loại ắc-quy: 70 Ah (C5) không cần bảo dưỡng, 80 Ah (C5) ít bảo dưỡng hoặc 105 Ah (C5) không cần bảo dưỡng. Bộ sạc tích hợp sẵn có thể điều chỉnh cho nhiều dạng ắc-quy khác nhau. Nút xoay vận hành EASY Operation Sử dụng đơn giản. Các tính năng cơ bản được điều khiển nhờ nút xoay EASY. chế độ Eco!efficiency Cho phép giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và kéo dài thời gian vận hành của ắc-quy. Chế độ eco!efficiency với độ ồn thấp hơn, là lựa chọn tối ưu cho các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn (chẳng hạn như bệnh viện hay khách sạn). Bộ truyền động dạng kéo Vận hành tiến và lùi. Tốc độ biến thiên. Thanh hút thẳng và cong Cho phép khả năng hút hoàn hảo trên mọi mặt sàn. Có nhiều loại lưỡi hút khác nhau để chọn lựa: Cao su thiên nhiên hoặc pô-li-u-rê-tan chịu dầu, lưỡi hút dạng xẻ rãnh sử dụng cho các mặt sàn nhạy cảm hoặc khép kín cho các mặt sàn cứng. Hệ thống chìa khóa KIK thông minh Khóa màu vàng cho người vận hành, khóa màu xám cho người giám sát. Chi phí bảo dưỡng được giảm thiểu nhờ ít lỗi khi vận hành. Hình dáng thiết bị hết sức thiết thực Máy có kiểu dáng mỏng nhỏ có thể điều khiển hết sức dễ dàng, ngay cả trong các không gian chật hẹp. Hình dáng bất đối xứng cung cấp tầm nhìn tối ưu đối với bề mặt cần vệ sinh.