Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp B 40 W Bp | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black handle, and yellow accents, on wheels.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 40 W Bp

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 2.533-204.0

    Máy lau sàn khô chạy ắc-quy dạng đẩy phía trước thuộc dòng máy 40 lít với bộ truyền động kéo. Là sản phẩm lý tưởng cho các diện tích từ 400 đến 1100 m². Được trang bị hệ thống KIK cải tiến và đầu chổi dạng lăn hoặc dạng đĩa.
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