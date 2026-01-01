Máy chà sàn liên hợp B 50 W Bp+D51 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.533-220.0
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
510
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
850
Bình nước sạch/bẩn (l)
50 50
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²)
3060
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
1840
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin) (V)
100 - 240
Tần số đầu vào (của bộ sạc) (Hz)
50 - 60
Tốc độ di chuyển (km/h)
Tối đa 6
Tốc độ bàn chải (rpm)
140
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg / g/cm²)
29 / 32
Chiều rộng góc xoay (mm)
1400
Mức tiêu thụ nước (l/min)
2.5
Độ ồn (dB(A))
65
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
245
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
103.5
Kích thước (D x R x C) (mm)
1367 x 609 x 1082
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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