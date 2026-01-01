Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp B 50 W Bp+D51 | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, black top, and yellow accents, featuring a brush and wheels for cleaning.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2023

    Máy chà sàn liên hợp

    B 50 W Bp+D51

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.533-220.0

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