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Quốc gia: Việt Nam
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Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 2.259-002.0Máy chà sàn liên hợp ắc-quy dạng đẩy tay thuộc dòng máy 80 lít với bộ truyền động kéo. Là sản phẩm lý tưởng cho diện tích từ 1500 đến 3000 m². Máy được trang bị hệ thống KIK cải tiến và con lăn hoặc bàn chải.
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
650
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
850
Bình nước sạch/bẩn (l)
80 80
Pin Ắc-quy (V)
24
Công suất (W)
2200
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
90
Kích thước (D x R x C) (mm)
1389 x 613 x 1155
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm