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    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black base, and yellow accents, featuring wheels and control handle.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 80 W Bp Dose

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 2.259-002.0

    Máy chà sàn liên hợp ắc-quy dạng đẩy tay thuộc dòng máy 80 lít với bộ truyền động kéo. Là sản phẩm lý tưởng cho diện tích từ 1500 đến 3000 m². Máy được trang bị hệ thống KIK cải tiến và con lăn hoặc bàn chải.
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