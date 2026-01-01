Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp B 90 R Adv Bp Pack anthr. | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, grey body, visible brushes and wheels, designed for professional cleaning.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 90 R Adv Bp Pack anthr.

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.161-309.0

    • Có thể điều chỉnh áp lực chải tiếp xúc
    • Với 2 mức hiệu suất hút
    • Hiển thị mức bình chứa
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