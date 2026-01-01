Máy chà sàn liên hợp B 90 R Adv Bp Pack anthr. | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.161-309.0
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
550 - 750
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
850 - 940
Bình nước sạch/bẩn (l)
90 90
Bình chứa rác quét được (l)
5 / 7
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
3300
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
2475
Loại ắc-quy
Không bảo dưỡng
Pin Ắc-quy (V / Ah)
24 / 170
Thời gian sử dụng pin (h)
2.5
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin) (V)
230
Tần số đầu vào (của bộ sạc) (Hz)
50 - 60
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm² / Kg)
20 - 315 / 28 - 35
Mức tiêu thụ nước (l/min)
2.5
Độ ồn (dB(A))
69
Công suất (W)
2200
Kích thước (D x R x C) (mm)
1450 x 720 x 1180
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm