Máy chà sàn liên hợp B 90 R Adv Bp Pack anthr. | Kärcher

Mọi thứ điều trong tầm kiểm soát. Dòng máy chà sàn B 90 R Adv Bp Pack ngồi lái chạy bằng ắc quy có các chức năng công nghệ quản lý ứng dụng linh hoạt (FACT) để tối ưu sự điều chỉnh của tốc độ chải. Thời gian hoạt động và mức độ làm sạch cũng được hiển thị rõ ràng. Thiết bị có để được sử dụng với con lăn hoặc đĩa chải có kích thước khác nhau (55,65 và 75 cm) cho sự linh hoạt tối ưu. Các bàn chải được lái bởi cơ chế bánh sao. Với vòng tròn quay chỉ 1.6m, thiết bị chuyên dụng rất linh hoạt và khả năng cơ động tuyệt vời. Máy cũng có tăng thêm thể tích thùng chứa và dễ làm đầy nước sạch. Nhỏ gọn dễ lưu trữ và vận chuyển ví dụ như trong thang máy. các lỗ hở trong ngăn chứa ắc quy đảm bảo thông gió đầy đủ trong thời gian dài sử dụng. Thêm vào đó tấm lọc phẳng bổ sung vào để bảo vệ tuabin chống lại sự ăn mòn. Đây là một dòng máy tuyệt vời thay thế những chiếc máy chà sàn đẩy bộ cồng kềnh.

Cực kỳ dễ thao tác Nhờ thiết kế cấu trúc cực ngắn và hẹp, máy làm việc rất nhanh nhẹn, thao tác dễ dàng bất kể thể thích nước cực lớn. Hệ thống lái 90° cho phép vặn núm. Trọng tâm thấp đảm bảo độ bám đường tuyệt vời. Vận hành đơn giản Các tính năng cơ bản được điều khiển nhờ nút xoay EASY. Số giờ vận hành có thể quan sát được trên màn hình. Ngoài ra, chổi lăn còn đảm bảo tiết kiệm nước, từ đó tiết kiệm cả chất tẩy. Thời gian vận hành kéo dài Ngăn chứa rộng rãi để đựng ắc-quy cỡ lớn. Pin gel không cần bảo dưỡng với các biến thể dạng hộp. Công suất động cơ hai cấp độ giúp tiết kiệm năng lượng trong phần cài đặt WHISPER. Thay thế nhanh chóng Nếu cần, đầu chổi có thể thay thế nhanh chóng mà không cần dụng cụ nào. Con lăn trên đầu R có thể thay thế gần như không tốn thời gian. Chổi hoặc mâm truyền động đệm trên đầu D có thể tháo bỏ nhờ bàn đạp chân. Công tắc EASY Dễ vận hành. Các chức năng cơ bảng được điều khiển qua công tác EASY. Tất cả thông tin quan trọng được hiển thị và trình bày thông qua chương trình điều chỉnh. Sạc tích hợp trong máy Luôn sạc trên máy - có thể sạc ở bất kỳ đâu, sử dụng linh hoạt - phù hợp với tuổi thọ ắc quy dài. FACT Giúp điều chỉnh tốc độ chổi. Lực kéo với tốc độ lên đến 6 km/h Dễ đi với đoạn đường dốc (với phanh điện tử) Chỉ báo mực nước sạch Cho phép điều khiển mực nước liên tục trong khi vận hành. Thanh hút thẳng và cong Cho phép hút tối ưu trên mọi loại sàn. (Vui lòng đặt hàng riêng)