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    Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, grey body, visible brushes and wheels, designed for professional cleaning.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 90 R Classic Bp

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.161-306.0

    • Rất dễ sử dụng
    • Với bộ đếm thời gian hoạt động
    • Để bảo dưỡng làm sạch
    Yêu cầu báo giá