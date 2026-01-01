Vận hành đơn giản

Các tính năng cơ bản được điều khiển nhờ nút xoay EASY. Số giờ vận hành có thể quan sát được trên màn hình. Ngoài ra, chổi lăn còn đảm bảo tiết kiệm nước, từ đó tiết kiệm cả chất tẩy.