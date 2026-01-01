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    Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, grey body, visible brushes and wheels, designed for professional cleaning.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 90 R configured

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.161-000.2

    • Cấu hình máy dựa trên ứng dụng.
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