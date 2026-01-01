Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.161-000.2
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
550 - 750
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
850 - 940
Bình nước sạch/bẩn (l)
90 90
Bình chứa rác quét được (l)
7
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
3300
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
2475
Pin Ắc-quy (V)
24
Thời gian sử dụng pin (h)
3.5
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg)
28 - 37
Mức tiêu thụ nước (l/min)
2.5
Độ ồn (dB(A))
69
Công suất (W)
2200
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
460
Kích thước (D x R x C) (mm)
1450 x 800 x 1200
Thiết bị
Thông tin sản phẩm