Máy chà sàn liên hợp B 95 RS + R 75 | Kärcher

Máy chà sàn này sử dụng pin khô hoặc ướt (170-198Ah) với thùng chứa tích hợp 95 lít phù hợp với khu vực làm việc lớn với tầm quan sát tối ưu. Máy có thể trang bị đầu bàn chải roller với chiều dài 65 cm sử dụng cho bề mặt sàn gồ ghề hoặc bàn chải đĩa với đường kính 75 cm với bề mặt sàn bằng phẳng. Các tính năng nổi bật bao gồm: Đầu bàn chải và bàn hút, có thể hạ xuống khi sử dụng, lựa chọn chế độ chà sàn, màn hình LCD lớn, các yếu tố kiểm soát bằng mã màu, hệ thống khóa thông minh KIK, hệ thống pha hóa chất tự động (lựa chọn) và hệ thống tự bơm nước sạch. Hệ thống kiểm soát bằng mã màu giúp dễ dàng sử dụng. Hơn thế nữa, lưỡi hút, bàn chải và bàn hút có thể thay thế dễ dàng mà không cần dụng cụ.

Vị trí đứng cao. Cải thiện khả năng hiển thị và tầm nhìn của người vận hành, đồng thời tăng tính bảo mật. Chế độ xem tốt nhất có thể để bảo vệ người, thiết bị, đồ gỗ và đồ vật. Thiết bị định lượng chất tẩy DOSE Hệ thống định lượng chất làm sạch theo yêu cầu. Định lượng chính xác và đồng nhất của chất làm sạch (có thể điều chỉnh đến ba phần trăm). Không thể gây ô nhiễm cho thùng chứa vì nước sạch và chất làm sạch được tách biệt. Pin 180 Ah mạnh mẽ với bộ sạc tích hợp phù hợp. Không cần bảo trì và được thực hiện trong thời gian dài. Sạc đường cong của bộ sạc tích hợp có thể điểu chỉnh để phù hợp với nhiều loại ắc-quy khác nhau. Tuổi thọ dài. Rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Kiểu dáng cấu trúc nhỏ gọn cho phép cả khối lượng nước lớn và khả năng cơ động dễ dàng. Tay lái 90° cho phép quay đầu tại chỗ. Trọng tâm thấp giúp tăng độ bám của bánh xe. Hệ thống KIK sáng tạo. Hệ thống khóa cho phép phân bổ các quyền truy cập khác nhau. Bảo vệ khỏi vận hành sai làm giảm chi phí dịch vụ. Máy có thể được cài đặt sẵn để phù hợp với nhiều yêu cầu làm sạch. Chức năng tự động làm đầy. Tự động làm đầy ngăn chứa nước sạch Châm nước sạch tự động dừng. Thùng chứa nước sạch không thể tràn. Có thể điều chỉnh áp suất tiếp xúc bàn chải. Điều chỉnh điện của áp lực điều chỉnh. Điều chỉnh áp lực tiếp xúc theo yêu cầu làm sạch thực tế. Tự động điều chỉnh ắp lực tiếp xúc Tự động nâng và hạ đầu bàn chải và chổi cao su. Đầu bàn chải và chổi cao su được hạ xuống tự động tùy thuộc vào chương trình làm sạch đã chọn. Tự động nâng cao thanh hút khi lái xe lùi. Đầu chà bằng công nghệ đĩa hoặc con lăn. Chiều rộng làm việc 65 cm (con lăn hoặc đĩa) hoặc 75 cm (chỉ đĩa). Hệ thống con lăn với thùng quét tích hợp cho các hạt thô.