Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp B 95 RS + R 75 | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with steering wheel, grey body, yellow accents, and visible cleaning brushes.

    Máy chà sàn liên hợp

    B 95 RS + R 75

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.006-200.202

    • Cấu hình máy dựa trên ứng dụng.
    • Với áp suất tiếp xúc có thể điều chỉnh
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