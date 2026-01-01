Máy chà sàn liên hợp B 95 RS + R 75 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
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Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.006-200.202
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
750
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
940
Bình nước sạch/bẩn (l)
95 95
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
3000
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
2250
Pin Ắc-quy (V / Ah)
24 / 198
Thời gian sử dụng pin (h)
2.5
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin) (V)
100 - 230
Tần số đầu vào (của bộ sạc) (Hz)
50 - 60
Tốc độ bàn chải (rpm)
600 - 1300
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
193
Mức tiêu thụ nước (l/min)
3.5
Độ ồn (dB(A))
68
Công suất (W)
2400
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
500
Kích thước (D x R x C) (mm)
1425 x 771 x 1270
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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