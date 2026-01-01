Bàn chải con lăn, 300 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 8.621-604.0Tiêu chuẩn, màu đen, phù hợp với mọi loại thảm.
Số lượng (Unit)
1
Chiều dài (mm)
300
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.888
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com