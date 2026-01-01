Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, 300 mm | Kärcher

    Black cylindrical brush roller with bristles and yellow accents, featuring metal shafts on both ends.

    Bàn chải con lăn, 300 mm

    Mã đơn hàng: 8.621-604.0

    Tiêu chuẩn, màu đen, phù hợp với mọi loại thảm.
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