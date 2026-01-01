Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, 450 mm | Kärcher

    Black cylindrical brush with white bristles, designed for cleaning equipment, placed on a white background.

    Bàn chải con lăn, 450 mm

    Mã đơn hàng: 8.629-552.0

    Mềm, 2 yêu cầu. Đối với các loại thảm cứng như nỉ kim hoặc thảm cọc vòng ngắn.
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