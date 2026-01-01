Bàn chải con lăn, 450 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 8.629-552.0Mềm, 2 yêu cầu. Đối với các loại thảm cứng như nỉ kim hoặc thảm cọc vòng ngắn.
Số lượng (Unit)
1
Chiều dài (mm)
450
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.038
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com