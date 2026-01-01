Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 300 mm | Kärcher

    Orange cylindrical brush roller with dense bristles and grey end caps, designed for cleaning equipment.

    Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 300 mm

    Mã đơn hàng: 4.762-484.0

    Độ cứng vừa phải, để làm sạch sàn có cấu trúc chắc chắn và các mối nối sâu hơn.
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