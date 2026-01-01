Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 350 mm | Kärcher

    Orange cylindrical brush with dense bristles, featuring a black central hub.

    Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 350 mm

    Mã đơn hàng: 4.037-037.0

    Chổi lăn màu cam với cấu trúc high-low để làm sạch đặc biệt hiệu quả các lớp phủ có kết cấu.
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