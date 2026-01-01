Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 400 mm | Kärcher

Bàn chải con lăn, cao / thấp, cứng vừa phải, màu cam. Chiều dài: 400 mm.Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn có cấu trúc nặng và các đường nứt sâu. Lông tơ: Polyamit, dày 0,6 mm, dài 15-20 mm.