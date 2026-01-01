Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 400 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.762-251.0Bàn chải con lăn, cao / thấp, cứng vừa phải, màu cam. Chiều dài: 400 mm.Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn có cấu trúc nặng và các đường nứt sâu. Lông tơ: Polyamit, dày 0,6 mm, dài 15-20 mm.
Số lượng (Unit)
1
Loại bàn chải
cao/thấp
Màu sắc
Cam
Chiều dài (mm)
400
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.95
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com