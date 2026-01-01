Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 450 mm | Kärcher

    Orange cylindrical brush roller with dense bristles and grey end caps, designed for cleaning equipment.

    Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 450 mm

    Mã đơn hàng: 4.762-406.0

    Bàn chải con lăn, cao/thấp, cứng vừa phải, màu cam. Chiều dài: 450 mm Với cơ chế bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn có cấu trúc nặng và các đường nứt sâu. Lông tơ: Polyamit, dày 0,6 mm, dài 15-20 mm.
    Yêu cầu báo giá