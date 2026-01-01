Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 638 mm | Kärcher

    Orange and yellow cylindrical brush with black bristles, featuring a central rod and end cap, against a white background.

    Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 638 mm

    Mã đơn hàng: 6.906-982.0

    Bàn chải lăn, cao / thấp, độ cứng trung bình, màu cam. Chiều dài: 638 mm Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn có cấu trúc nặng và các đường nứt sâu. Lông tơ: Polyamit, dày 0,6 mm, dài 15-20 mm.
    Yêu cầu báo giá