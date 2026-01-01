Bàn chải con lăn, cứng trung bình, Xanh lá, 400 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.762-000.0màu xanh lá cây nhạt, cho vận tốc (chiều cao cọc lên đến 3 mm)
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Xanh lá
cấp độ cứng
cứng trung bình
Chiều dài (mm)
400
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.019
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com