Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, cứng trung bình, Xanh lá, 400 mm | Kärcher

    Green cylindrical brush roller with dense bristles and a black central core, positioned diagonally on a white background.

    Bàn chải con lăn, cứng trung bình, Xanh lá, 400 mm

    Mã đơn hàng: 4.762-000.0

    màu xanh lá cây nhạt, cho vận tốc (chiều cao cọc lên đến 3 mm)
    Yêu cầu báo giá