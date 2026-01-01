Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 350 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.037-038.0Bàn chải lăn màu xanh lá cây, mài mòn để làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn bám dính.
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Xanh lá
cấp độ cứng
Cứng
Chiều dài (mm)
350
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.85
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com