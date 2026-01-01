Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 350 mm | Kärcher

    Green cylindrical brush with dense bristles and black end caps, positioned horizontally on a white background.

    Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 350 mm

    Mã đơn hàng: 4.037-038.0

    Bàn chải lăn màu xanh lá cây, mài mòn để làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn bám dính.
    Yêu cầu báo giá